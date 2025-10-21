“No podía levantarme”: la sorprendente exigencia de Sarkozy a Susanna Griso en Espejo Público

Susanna Griso ha aprovechado la actualidad internacional para compartir una anécdota inédita con uno de sus invitados más ilustres. Durante la emisión de este martes de ‘Espejo Público’, el magacín matinal de Antena 3, la periodista recordó la entrevista que realizó en 2023 al expresidente francés Nicolas Sarkozy, tras conocerse su ingreso en prisión.

“Es una imagen insólita”, comentó Griso al abordar la noticia del día, antes de desvelar las condiciones que el político impuso cuando visitó el plató del programa para promocionar uno de sus libros. “Aquí le entrevistamos, por cierto, con sus alzas y poniendo como condición que yo no me podía levantar en el momento de saludarle”, explicó la presentadora, dejando entrever cierto complejo del exmandatario con su altura, ya que no se le permitió a ella —que mide 1,77 metros— estar de pie a su lado ante las cámaras.

Más allá de la anécdota, Griso recordó que ya durante aquella entrevista le preguntó a Sarkozy por las causas judiciales que tenía entonces abiertas. “Le pregunté si le preocupaban esas causas, y me dijo que estaba muy tranquilo, que la verdad se acabaría demostrando”, recordó en directo.

El expresidente francés se ha convertido esta semana en el primer jefe de Estado del actual sistema político de Francia que ingresa en prisión, tras ser condenado a cinco años de cárcel por corrupción y tráfico de influencias.