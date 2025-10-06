“Prefiero ver secar pintura”: la portavoz de la Casa Blanca critica el regreso de “SNL”

La nueva temporada de 'Saturday Night Live' no ha tardado en generar polémica. Su primer cold open —la clásica parodia política con la que abre cada episodio— tuvo como protagonistas a Donald Trump y al presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, satirizando su supuesto control sobre la televisión nocturna. La respuesta de la Casa Blanca no se hizo esperar.

La portavoz presidencial, Abigail Jackson, se refirió al programa con mordaz desdén en declaraciones enviadas a Entertainment Weekly. "Reaccionar a eso requeriría perder el tiempo viéndolo", señaló. "Y, como millones de estadounidenses que ya han dejado de ver 'SNL', tengo cosas más entretenidas que hacer, como ver secar pintura".

El comentario llegó después de que el actor James Austin Johnson retomara su aplaudida imitación de Trump. En el sketch, el expresidente irrumpía durante una falsa entrevista televisiva para asegurarse de que el programa "no hiciera nada malo sobre mí", al tiempo que advertía de posibles represalias a través de "mi perro de ataque en la FCC, Brandon Carr", interpretado por Mikey Day.

Con tono burlón, el falso Carr corregía a Trump: "Es Brendan, señor". A lo que el mandatario replicaba: "Es una locura que creas que me importa. ¡Adiós!". El segmento concluía con el personaje mirando a cámara y lanzando una advertencia: "Recuerden: papá está mirando".