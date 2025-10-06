Bob Pop se lanza a la política con los Comuns y aspira a ser alcalde de Barcelona

El escritor y comunicador Bob Pop ha sorprendido al revelar que estudia seriamente presentarse como candidato a la alcaldía de Barcelona por los Comuns. En una entrevista en la Cadena SER, el autor de 'Manspreading' aseguró que se someterá a los procesos participativos del partido y que su proyecto político se centraría en garantizar una ciudad más justa, donde lo esencial no dependa del mercado. Bob Pop, que reside en Barcelona desde hace años, afirma sentirse profundamente vinculado a la ciudad y dispuesto a dar el paso si cuenta con el respaldo de la formación de Ada Colau. “No tengo nada que perder, pero sí mucho que aportar”, destacó el comunicador, que defiende una política cercana y orientada al bienestar ciudadano.

Bob Pop abre la puerta a la política desde Barcelona

En declaraciones a la Cadena SER, aseguró que está “planteándose en serio” concurrir a las próximas elecciones por los Comuns, siempre que el proceso participativo del partido lo avale. “A mí me encantaría estar en una alcaldía con Ada. Pero si Ada no está, ¿por qué no voy yo y me presento?”, expresó. Bob Pop explicó que su programa se basaría en “conseguir una ciudad donde lo necesario no sea un negocio” y en ofrecer transparencia desde el inicio del mandato. Aunque madrileño de nacimiento, el escritor se siente plenamente barcelonés y considera que la capital catalana “es una ciudad donde aún se pueden cambiar las cosas”. Según afirmó, su motivación es clara: “No vivo de la política, pero quiero hacer política para que la gente viva mejor”, finalizó así su clara propuesta a ser nuevo alcalde de la Ciudad Condal.