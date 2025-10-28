El presidente de RTVE detalla el presupuesto para 2025: "Va a costar a los españoles menos dinero que en 2024"

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha comparecido este martes en la Comisión Mixta del Senado y, entre otros temas, ha desgranado el presupuesto de la Corporación para el presente año, que será más barato que en el ejercicio anterior correspondiente al 2024.

El presidente de la televisión pública ha asegurado que "va a costar a los españoles menos dinero en 2025 que en 2024", especificando que el presupuesto ejecutado el año pasado "fue de 1.263 millones" de euros, mientras que en 2025 "será de 1.220 millones" de euros.

Lo que supone un ahorro de "43 millones" de euros, tal y como ha explicado en su comparecencia mensual. "Producimos más, utilizamos mejor nuestros recursos internos, nos ve más gente y le costamos menos al contribuyente. Eso es así", ha declarado.

Asimismo, ha detallado que, a cierre de septiembre, el gasto en consumo de programas ha caído un 28%; el total de gastos de explotación ha caído un 12%; los gastos de personal se mantienen a raya con un crecimiento del 0.9% pese a la subida de salarios del 2.5% y los ingresos comerciales han subido un 25.8%, pese al retroceso del mercado del 7% en este mismo periodo.

Todo ello en un momento en el que el ente público está resurgiendo en audiencias. "TVE vuelve a verse", ha comentado, poniendo en valor que "todos los espacios de La 1 superan el doble dígito" y se ha colocado a medio punto del liderazgo nacional.