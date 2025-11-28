'Las hijas de la criada': cuándo y dónde ver la serie basada en el bestseller de Sonsoles Ónega

La noche del pasado 27 de noviembre fue una muy importante para Sonsoles Ónega. Y es que la periodista se convirtió en la protagonista indiscutible de la premier de 'Las hijas de la criada', celebrada en la plaza de Callao, en pleno centro de Madrid. La serie, producida por Atresmedia, está basada en la novela homónima de Ónega, vencedora del Premio Planeta en 2023.

Con una ambientación digna de inicios del siglo XX, con personajes llenos de matices y una historia de lo más interesante, la nueva ficción de Atresmedia promete enganchar a la audiencia muy pronto. Pero, ¿cuándo y dónde podremos disfrutar de su estreno? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

El nuevo as bajo la manga de Atresplayer

No sorprende a nadie, pero era una de las incógnitas que se planteaban. Atresplayer Premium será la encargada de difundir los ocho episodios que forman la serie. Cada entrega durará en torno a 50 minutos, por lo que 'Las hijas de la criada' se plantea como la opción perfecta para hacer un maratón en una tarde.

En cuanto a la fecha del estreno, esta se encuentra a la vuelta de la esquina. Será el próximo domingo 30 de noviembre cuando podremos empezar a conocer el universo detrás de la propuesta literaria más aclamada de los últimos años en España.

Un reparto a la altura de las circunstancias

Galicia. Año 1900. Dos niñas, Catalina y Clara, nacen en una misma casa, pero con destinos totalmente distintos. Mientras la primera es la hija pequeña de una acaudalada familia, la segunda se trata de la recién nacida de la criada. Una serie de traiciones terminarán desvelando la verdadera naturaleza de la casa, marcando de por vida a las pequeñas.

Tras el paso de los años, se verá como las jóvenes han desarrollado su carácter en base a sus vivencias. Mientras Catalina es una mujer caracterizada por el clasismo y la soberbia, Clara es fiel a su sensibilidad y a su férreo sentido de la justicia. Las dos protagonistas están encarnadas por Martina Cariddi y Judith Fernández, respectivamente. El resto del reparto está encabezado por Verónica Sánchez, Carlota Baró y Alain Hernández.