El vergonzoso mensaje de una fan de 'OT 2025' a Guillo Rist durante la firma de discos en Barcelona: "¿Por qué?"

8.700 asistentes entre Madrid, Barcelona y Valencia. Cifra bastante sorprendente de fans que llenaron el pabellón 12 de Ifema Madrid, el Palau Olímpic de Badalona y L'Alqueria de Basket de la ciudad del Turia. En una mañana llena de luz y de emoción durante la primera firma de discos de 'OT 2025', se produjo un bochornoso momento por parte de una seguidora del certamen musical producido por Gestmusic y Amazon Prime Video. Guillo Rist fue atacado verbalmente, acusando que el principal responsable de la expulsión que se va a vivir en el día de hoy en la Gala 9 de 'OT 2025'. Guille Toledano y Lucía lucharán a partir de las 22:00 por un puesto en la Academia de 'OT 2025' y esta seguidora recriminó a Guillo Rist que por su culpa, Lucía será hoy expulsada. Un ataque que pilló por sorpresa al concursante nacido en Terrassa y que fue publicado en redes por la cuenta de X (antiguo Twitter) @shipperglu.

Durante una firma de discos en el Palau Olímpic de Badalona, Guillo Rist protagonizó un momento incómodo que rápidamente corrió por las redes sociales. Una joven seguidora se acercó a él y, sin rodeos, le soltó: "Que sepas que Lucía se va a ir por tu culpa", aludiendo a la nominación de Lucía Casani, que se enfrenta esta semana a Guille Toledano en la expulsión de 'OT 2025'. La reacción del artista fue inmediata; su gesto cambió por completo antes de responder, visiblemente sorprendido: "Ah, ¿por qué?". El vídeo del incidente se viralizó en cuestión de horas, generando rechazo entre muchos seguidores del programa que criticaron el comportamiento de la fan. Aun así, en el mismo evento otra asistente trató de calmar al cantante asegurándole que aquel comentario no era cierto, a lo que Guillo, con más serenidad, respondió: "No pasa nada, así es la vida", restando importancia a lo ocurrido.

El pase de micros de 'OT 2025' en la Gala 9 revela dudas, desgaste y algunas sorpresas entre los concursantes

Guille Toledano defendió 'Stars' con intención y una buena elección de repertorio, aunque el final quedó frío y aún debe pulir la letra. Lucía Casani, por su parte, repitió fallos habituales de proyección y afinación en 'Fue Tan Poco Tu Cariño', pese a mostrarse más suelta a nivel interpretativo. Ambos recibieron correcciones técnicas de Mamen y Manu Guix, quienes recalcaron la importancia de no descuidar la salud vocal y de corregir imprecisiones que ya no deberían aparecer a estas alturas del concurso. Entre los no nominados, el resultado fue muy desigual. Olivia y Cristina superaron con solvencia la compleja 'Manchild', aunque con ciertas teatralizaciones y fallos que el jurado podría penalizar. Guillo Rist sorprendió tocando en directo, pero reconoció haber tenido su peor pase por exceso de vibrato. Crespo volvió a fallar afinación y no alcanzó el agudo clave de 'Hold My Hand', situándose en una posición delicada. Téyou mostró mejoría interpretativa, aunque con errores de letra y afinación; Claudia, con problemas de voz, mantuvo su aura pero sigue fallando en precisión vocal; y Tinho, también agotado, se emocionó al ofrecer un pase por debajo de su nivel. La grupal, como en toda la edición, quedó en un mero trámite pese a los buenos arreglos de Manu Guix.

Reparto de canciones de la Gala 9 de 'OT 2025': lista completa de temas y repartos