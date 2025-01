La prueba que debes aportar si quieres tener una cita con Paula Vázquez

Paula Vázquez ha vuelto al foco mediático estas últimas semanas tras el regreso de "Bake Off: Famosos al horno" en RTVE y por su papel como maestra de ceremonias en el Benidorm Fest 2025, el gran evento nacional que decidirá el representante de España en el próximo Festival de Eurovisión, que se celebrará en la ciudad de Basilea en el próximo mes de mayo de 2025. La presentadora de televisión nacida en Ferrol fue una de las invitadas que asistió al programa de Marc Giró en la cadena principal del ente público, dejando más de un titular en "Late Xou", como los requisitos que le pone a sus nuevos ligues, que ha llamado bastante la atención.

Mejor prevenir que curar

Paula Vázquez confesó en "Late Xou" que una de las condiciones que exige a la hora de ligar es un papel en el que demuestre que no tiene enfermedades de transmisión sexual, es decir, pide una prueba de que este limpio en este aspecto, aunque admite que ralentiza un poco el proceso. "Hombres de 48-58 y pido papeles de las ITS (infecciones de transmisión sexual), aunque pospone mucho la cosa, eso es cierto", explicaba la presentadora que aprovechó la visibilidad de la televisión para pedir que la Seguridad Social abaratase las pruebas ya que según palabras de la ferrolana, "son bastantes caras". No fue el único aspecto sobre ligoteo que salió a la palestra en el programa de RTVE, ya que salió el nombre de Raya, la aplicación de citas entre gente famosa, en la que Paula Vázquez hizo referencia a estas exigencias para que la cita vaya por buen camino.

Sus requisitos a la hora de ligar no fueron lo único reseñable de la entrevista que le concedió a Marc Giró, ya que en plena emisión de la segunda edición de "Bake Off: Famosos al horno", el presentador le preguntó a Paula Vázquez como está llevando la edición, centrándose en los concursantes más peculiares, saliendo el nombre de Yurena como la concursante más destacada de esta edición. "Esta semana no pudimos hacer expulsión porque a Yurena la tuvimos que llevar a urgencias, tuvo un ataque de ansiedad, aunque por indomable, el que más es sin duda Pol Espargaró", confesaba la maestra de ceremonias del certamen de repostería de RTVE, que admitió que el expiloto va a 300 km/h tanto dentro como fuera de la pista.