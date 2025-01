Paula Vázquez aclara cuál es la cláusula que siempre incluye en sus contratos televisivos

La reconocida presentadora Paula Vázquez, una de las figuras clave de RTVE con la conducción de 'Bake Off: famosos al horno' y las galas del Benidorm Fest 2025, ha revelado un detalle hasta ahora desconocido de sus contratos televisivos. Durante una entrevista en el programa 'Al cielo con ella', de RTVE Play, la gallega ha explicado la cláusula de objeción de conciencia que exige en todos sus acuerdos profesionales, reafirmando su compromiso ético en los medios de comunicación.

Consultada por Henar Álvarez sobre proyectos que ha rechazado en su dilatada carrera, Paula Vázquez ha sido tajante al afirmar: "Nunca he querido hacer corazón, me niego a hacerlo porque me parece que es lo más machista que hay". La presentadora ha justificado esta postura al señalar que los programas y publicaciones de prensa rosa suelen centrarse en las mujeres, rara vez destacando a los hombres a menos que estén vinculados a figuras femeninas conocidas. "Me niego a juzgar la vida de una mujer. Antes era algo muy normal, pero no quiero ser parte de eso", ha afirmado.

Paula Vázquez en 'Al cielo con ella' RTVE

En este contexto, Paula Vázquez ha desvelado la existencia de una cláusula en sus contratos que protege tanto a los concursantes de los programas que presenta como su propio principio de no inmiscuirse en vidas privadas. "Incluyo una cláusula de objeción de conciencia donde dejo claro que no hablo de la vida privada de ninguno de mis concursantes, sea quien sea. Me interesa lo que aportan al programa y no sus asuntos personales", ha explicado. Asimismo, la presentadora de 'Bake Off: famosos al horno' ha recordado cómo esta medida surgió de la experiencia de una compañera de profesión que también utilizó una cláusula similar en el ámbito audiovisual. "Tuve una compañera que se negaba a editar contenido de toros y me dijo que podía incluir este tipo de cláusulas en mis contratos. Desde entonces, decidí proteger mi postura ética de esta manera", ha confesado.

Paula Vázquez, Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular en "Bake Off: Famosos al Horno 2" RTVE

Por otra parte, Paula Vázquez también ha destacado un episodio en el que se negó a realizar preguntas sobre la vida personal de un concursante, defendiendo que su único interés es respetar a quienes participan en los programas que lidera. "Alguna vez me han pedido que pregunte cosas personales, pero siempre respondo: 'Si te interesa, pregúntalo tú'. Creo en un entretenimiento respetuoso y con límites", ha afirmado con convicción. El gesto de la presentadora ha sido aplaudido por Henar Álvarez, quien ha elogiado su postura ética en el sector mediático.