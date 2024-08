El infierno que vivió la extriunfita Verónica Romero al salir de la academia:"Me decían que subiera arriba a hacer abdominales y que estuviera agradecida"

Verónica Romero nunca se habría imaginado que su vida iba a dar un giro abrupto cuando pasó a ser seleccionada para formar parte de la academia musical más famosa de la televisión. Durante su estancia en Operación Triunfo, fue una de las concursantes que más nominaciones obtuvo, pero llegó a formar parte de los seis finalistas. Sin embargo, una vez en el mundo real, la industria musical tenía otros planes para beneficiarse del auténtico fenómeno que causó el programa, y según ha contado la artista, ella no figuraba entre los escogidos para ascender a la cúspide.

"Según va pasando la vida y los años te das cuenta de que por qué no contar tu historia, aunque partiendo de la base de que yo estoy agradecida por todo aquello que viví. La raíz de todo es que viví una experiencia bonita, pero también hubo una serie de cosas que yo no le contaba ni a mi familia porque siempre he sido muy discreta. Cuando vas con la verdad y con el conocimiento que te da la vida no tienes nada que temer. Yo me tuve que hacer artista independiente, irme fuera de España para poder dedicarme a la música (...), ha empezado contando en el programa 'Fiesta', de Telecinco.

La cantante, ha revelado además que fue despedida por Sony Music, sin enterarse de las causas y que además residió en una casa en Barcelona al acabar el formato, donde aseguró que vivió muy malas condiciones: "Sony Music nunca me dijo por qué dejaron de contar conmigo, me enteré por un compañero de que ya no contaban conmigo. A nosotros nos tenían en una casa en Barcelona al acabar el programa, yo estaba prácticamente allí encerrada, pasaba allí los días encerrada sin prácticamente comida, viendo cómo los compañeros entraban y salían de hacer sus promociones. Yo no salía de allí para nada, las personas que había en esa casa no se portaron nada bien conmigo. De tanto tiempo estar allí encerrada sin tener apenas contacto con nadie me dieron espasmos muy graves por los que me tuvieron que ingresar".

"Me decían que subiera arriba a hacer abdominales"

Romero ha recordado que por aquel entonces apenas tenía veinte años y que las managers fueron especialmente crueles con ella. "Yo pedí irme de allí pero es que a dónde me iba si no conocía a nadie y era muy joven, recuerdo que las managers que me tenían que cuidar me decían que yo no estaba en el merchandising porque no me merecía estar allí. Cuando les preguntaba qué podía hacer me decían que subiera arriba a hacer abdominales y que estuviera agradecida porque había tenido una flor en el culo", ha contado.

Actualmente, el rumbo que ha seguido Verónica no está en los mismos parámetros que otros excompañeros: además de haber probado musicalmente suerte en otros países como Reino Unido, Australia o Estados Unidos, también se ha abocado al desarrollo personal y ha publicado 'Alma y el camino del despertar', un libro de autoayuda basado en la dificultad para recomponerse de una dolorosa ruptura como la que ella misma vivió.