¿En qué consiste el 'síndrome de la porra' que afecta a Cristina Pedroche?

Cristina Pedroche ha vuelto a protagonizar un divertido momento en 'Zapeando', el programa de laSexta en el que participa como colaboradora. En la entrega de este jueves, la presentadora madrileña ha confesado un antojo muy peculiar que ha desarrollado durante su embarazo: merendar una porra todas las tardes. La revelación ha provocado las carcajadas de sus compañeros y ha dado pie a una serie de comentarios llenos de humor. "Me lo tengo que quitar", ha admitido Cristina entre risas, a lo que Dani Mateo ha reaccionado sorprendido: "¿Cómo una porra?".

Quique Peinado, conocido por su ironía, también ha intervenido en la conversación: "¿Estás fuerte con el tema de la porra?". Pedroche ha explicado que su ginecóloga le había recomendado dejar este hábito, ya que no es precisamente la opción más saludable durante el embarazo. "Me ha escrito y me ha dicho que pare de comer porras. Tiene razón", ha reconocido, aunque al mismo tiempo ha lamentado lo difícil que le resultaba renunciar a su merienda favorita. "Están buenísimas", ha añadido. Dani Mateo, con su habitual tono pícaro, ha preferido no profundizar demasiado en el tema: "Me estás poniendo el capote", ha comentado, evitando hacer más bromas al respecto.

Lejos de quedarse callada, Pedroche ha continuado con su característico desparpajo y ha lanzado una respuesta que ha generado aún más risas en el plató de Atresmedia: "¿No te has comido nunca una buena porra?". El comentario ha hecho estallar en carcajadas tanto al público como a sus compañeros, mientras Quique Peinado aprovechaba para añadir más leña al fuego: "La casa de Cristina huele a churrería, ese es el problema". Finalmente, Pedroche ha cerrado el tema con un último comentario: "Al final voy a merendar otra vez y no debo". Este espontáneo momento no solo se ha convirtido en uno de los más comentados del programa, sino que también ha generado reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios han compartido memes y comentarios sobre el peculiar antojo de la mujer de Dabiz Muñoz.

Más allá de sus meriendas, Cristina Pedroche también ha estado en el centro de la conversación por otro motivo. En los últimos días, la presentadora ha compartido en redes sociales varias imágenes en su barrio natal, Vallecas. En una de ellas, posa sentada en una fuente de Entrevías con el mensaje: "Vuelta al barrio… ❤️❤️❤️ Una más por aquí…". Sin embargo, su publicación ha generado opiniones divididas, ya que algunos usuarios la han criticado por "volver solo para hacerse fotos" y luego regresar a su lujoso hogar. "Al barrio para cuatro fotos, luego a mi vida de rica y al barrio que le den", escribía un usuario. Mientras tanto, otros han salido en su defensa, argumentando que podría haber vuelto por comodidad durante su embarazo o por razones personales.