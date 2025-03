¿Quién es más peligroso para España, Pedro Sánchez o Donald Trump? Felipe González lo tiene claro

El expresidente del Gobierno, Felipe González, se ha convertido en protagonista de un peculiar momento televisivo durante su encuentro con el reportero Isma Juárez, de 'El Intermedio'. El periodista de laSexta ha abordado al exlíder del PSOE a la llegada de un acto sobre la vida del escritor y exministro Jorge Semprún, donde el político andaluz debía hacer la presentación. La pregunta lanzada por Juárez no podía ser más directa: "¿Quién cree que puede ser más peligroso para España, Pedro Sánchez o Donald Trump?".

La respuesta de Felipe González ha sido tan breve como desconcertante: "Trump es el mundo". Estas palabras han dejado perplejo al reportero de Atresmedia, quien no ha dudado en expresar su confusión en pantalla: "No lo he entendido". El comentario del expresidente ha quedado abierto a múltiples interpretaciones, sin una explicación adicional que aclarara su postura. Además del enigma que ha dejado Felipe González con su respuesta, el reportaje de 'El Intermedio' ha incluido otros momentos peculiares. Mientras recorría el salón de actos, Isma Juárez se ha detenido frente a una puerta cubierta con una tela roja y ha bromeado: "Han tapizado la puerta como si fuera la alfombra roja de la política". Sin embargo, el incidente ha tomado un giro inesperado cuando, sin darse cuenta, ha bloqueado el acceso durante varios minutos, impidiendo la entrada de algunas personas. "La he liado", ha reconocido entre risas, tapándose la cara con la mano.

Pero la misión del reportero no terminó ahí. Una vez concluido el evento, ha esperado la salida de Felipe González para pedirle que firmara un ejemplar de la novela gráfica sobre Jorge Semprún. Al principio, el expresidente se ha mostrado reacio a hacerlo, argumentando que esa era tarea de los autores. Sin embargo, finalmente ha accedido, aunque de una manera poco convencional: en lugar de usar un bolígrafo, presionó su dedo pulgar sobre la portada del libro. Entre risas, Isma Juárez ha bromeado con la ocurrencia del político: "Creo que si paso un celo, todavía puedo pillar la huella". Más allá de la anécdota de la firma, la breve frase de Felipe González sigue generando interrogantes en redes sociales donde ha sido muy comentada. ¿Quiso el expresidente evitar un pronunciamiento más explícito sobre el actual presidente del Gobierno? ¿O simplemente optó por una respuesta que dejara abierta la interpretación? Lo cierto es que su comentario ha dado pie a especulaciones sobre su visión política en el actual contexto nacional e internacional.