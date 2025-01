Los 7 titulares de la entrevista de Lolita Flores en "Lo de Évole"

La última invitada a "Lo de Évole", el programa de Jordi Évole, en La Sexta, ha sido Lolita Flores. La hija de Lola Flores se ha sincerado sobre los grandes dramas de su vida a los que tuvo que hacer frente como la muerte de su madre tras 20 años de lucha contra el cáncer, así como la de su hermano Antonio, pocos días después.

Recopilamos los siete titulares que más han llamado la atención durante su entrevista.

"Mi madre era quien es gracias a mi padre"

Lolita Flores se ha emocionado al hablar de su padre Antonio "El Pescaílla", del que destacó que era quien "llevaba los pantalones en casa". "Mi padre tiene una historia brutal y yo estoy loca por hacerle un documental. Era el músico de mi casa por antonomasia. Yo siempre digo que Lola Flores fue muy buena artista, pero fue mejor después de casarse con Antonio González. Mucho mejor", destacaba.

"Hay muchos camerinos en España de patadas mías, de puñetazos en la pared y de espejos rotos"

La artista ha reconocido que su vida se derrumbó por completo cuando tras la muerte de su madre falleció también su hermano Antonio. Siguió trabajando aunque la rabia se apoderaba de su cuerpo. "Yo terminaba un concierto y tiraba sillas. Fue un año y medio de locura en mi interior. En el que bebía, tomaba coca, me acostaba a las tantas...", ha explicado.

"Mi hija me salvó a los 8 años"

En esa época de su vida desempeñó un papel fundamental su hija Elena. "Me daban las 8 y las 9 de la mañana. Me lavaba la cara para que mis hijos me vieran bien y luego me acostaba. Y así estuve un año y pico". En esa bajada a los infiernos su hija le salvó la vida. "Era muy chiquitita, pero llamó a mi hermana y le dijo que me veía regular", contó.

"Nunca quise ser artista"

"Yo artista no quería ser, pero cuando me di cuenta estaba encima de un escenario y había grabado 'Amor, amor', haciendo galas a 125.000 pesetas (...)", ha confesado.

"He vivido humillación como mujer"

Sobre su vida sentimental, Lolita ha revelado que "me he vuelto muy desconfiada por ser quien soy. Al ser Lolita Flores, muchas veces no sé si vienen por mí o vienen por Dolores González Flores o porque realmente le gusto como mujer". "He vivido humillación. Me han humillado como muy mujer. No puedo decir que me hayan maltratado, pero sí han intentado manipularme psicológicamente", se ha sincerado.

"Me gusta hacer el sexo y soy activa"

También ha hablado sobre su vida sexual. Y aunque ha revelado que ahora mismo no tiene ningún amante y hace tiempo que no mantiene relaciones sexuales, se considera una mujer "muy activa, yo no soy pasiva para nada". La artista ha asegurado que "yo no soy de salir a buscar. Nunca me ha gustado salir a buscar. Cuando tenga que ser, será y llegará. Nunca me he inhibido. He tenido muy buena cama, como se suele decir. Y la tengo".

"Mi madre sabe todo lo que me pasa"

Recordando a su madre, Lolita Flores afirma que nunca ha llegado a despedirse de su madre y reconoce que a menudo se siente que ella está a su lado: "Mi madre sabe todo lo que me pasa. Yo lo sé y lo siento".