Raoul Vázquez vuelve a reventar la gala de "Tu cara me suena" con Andrea Guash

La cuarta gala de "Tu Cara Me Suena 11" fue una verdadera caja de sorpresas, como siempre. Desde el inicio, los concursantes nos llevaron en un viaje desde la euforia hasta la serenidad, pasando por momentos inolvidables.

Uno de los momentos más destacados fue el conmovedor dueto de Raoul Vázquez con Andrea Guasch, quienes interpretaron una canción como Guitarricadelafuente y Natalia Lacunza. La química entre ellos fue palpable, cautivando a todos con su emotiva actuación.

Y aunque Manel Fuentes jugó con los votos del público, al final, el destino ya estaba escrito. Raoul Vázquez se alzó como el campeón de la noche, logrando el impresionante logro de dos victorias consecutivas en el programa.

Una semana después de cautivar a todos con su interpretación del estilo de Harry Styles, Raoul emocionó una vez más, esta vez como Guitarricadelafuente. Sin embargo, el verdadero toque mágico de su actuación fue la presencia de su amiga, Andrea Guasch, quien le acompañó en un dueto lleno de emoción interpretando "Nana triste". Andrea, subcampeona de la temporada pasada, añadió un valor invaluable al número, con su voz delicada y llena de sentimiento, creando un momento intimista y sobrecogedor que resonó en todos los corazones presentes.

El regreso de Andrea a su casa televisiva fue verdaderamente triunfal, reviviendo memorables actuaciones pasadas en las que se transformó en Chanel, Halsey o Beyoncé. Mientras tanto, Raoul continúa deslumbrando, consolidándose como el favorito indiscutible de esta temporada con cada una de sus brillantes actuaciones.

Pero es que la noche fue un derroche de talento. Julia Medina impresionó al público con su dramática interpretación de "The Winner Takes It All" de ABBA, mientras que Raquel Sánchez Silva brilló como Dua Lipa en un número inspirado en el mundo de Barbie, con su interpretación de "Dance the Night".

Desde ritmos discotequeros hasta reggaeton, la gala tuvo de todo. Conchita canalizó a Kylie Minogue con su interpretación de "Padam Padam", mientras que Miguel Lago y Almácor nos hicieron vibrar al ritmo de "Dákiti" de Bad Bunny y Jhay Cortez, y David Bustamante recreó a Ricky Martin con "María".

La noche también estuvo marcada por la nostalgia, con Supremme de Luxe recordando la infancia de muchos con su interpretación de "La danza de Xuxa". Y cómo olvidar la dulce actuación de Valeria Ros como Gummibär, con su pegajoso estribillo de "Yo soy tu gominola".

Pero el clímax llegó con la actuación de Carolina Iglesias y Henar Álvarez, quienes se transformaron en Thalía y Kenia Os para interpretar "Para No Verte Más". Con una puesta en escena deslumbrante y la participación de parte del equipo de maquillaje, lograron que todos los concursantes se unieran en un tren al ritmo de la música, cerrando la gala con broche de oro.