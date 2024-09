El regreso de "Gran Hermano" al detalle: Primera concursante confirmada

La cuenta atrás ha comenzado, y la nostalgia se siente en el aire televisivo. Este jueves, Mediaset enfoca toda su atención en el estreno de "Gran Hermano", que regresa con una edición de concursantes anónimos tras siete años de ausencia. El nuevo concurso de la cadena de Fuencarral se presentó ayer en el FesTVal, con la participación de los directores de Zeppelin TV, productora del programa, junto a Jorge Javier Vázquez, quien tendrá un doble rol en esta edición, e Ion Aramendi, encargado de la gala de debate dominical. Durante la presentación, "Gran Hermano" sorprendió al público con un anuncio histórico: la revelación de la primera concursante anónima desde 2017.

Un casting de 100.000 personas

El evento contó con la presencia de exconcursantes emblemáticos como Adara Molinero, Suso Álvarez, Marta Peñate, Ismael Beiro, Pedro Oliva, Liz Emiliano y Silvia Casado, quienes acompañaron a los presentadores en una celebración centrada en la importancia del casting, un aspecto clave en esta edición. Jaime Guerra, director de producción de Mediaset, destacó las numerosas sorpresas que traerá esta temporada, subrayando que casi 100.000 personas se inscribieron, lo que asegura un casting de alta calidad. Miguel Martín, director general de Zeppelin, expresó su entusiasmo por el inicio del reality, afirmando que se trata de una edición sorprendente y llena de novedades. María Zambrano, directora de reality y dating en Mediaset, también prometió sorpresas continuas y resaltó el poder de atracción del programa. Además, el regreso del famoso "súper" de Gran Hermano, Floren Abad, quien también es productor ejecutivo, fue otro de los momentos destacados, compartiendo su alegría por volver y señalando la magia de la casa de Guadalix, que siempre deja huella en quienes la habitan.

La nueva edición de "Gran Hermano", que comenzará este jueves 5 de septiembre, contará con tres galas semanales: dos presentadas por Jorge Javier Vázquez (los martes y la gala principal de los jueves), y una más a cargo de Ion Aramendi, que conducirá el debate nocturno de los domingos. Esta ambiciosa apuesta de Mediaset busca revitalizar las audiencias, especialmente tras un decepcionante mes de agosto, en el que Telecinco, la cadena principal del grupo, registró una cuota media del 8,6%.

Maica, primera concursante

El regreso de los concursantes anónimos ha generado gran expectación en redes sociales, y Telecinco aprovechó el evento para sorprender a todos los presentes en el FesTVal al anunciar en directo la participación de Maica, la primera concursante de esta nueva edición. La joven murciana de 25 años, que inicialmente había sido rechazada en el casting y convocada como azafata para la presentación, descubrió en directo que sí formará parte del programa. "Esto es mi sueño y creía que no iba a entrar porque me dijeron que no. He estado una semana muy triste porque me veía dentro, en mi cama... Soy una persona muy positiva, visualizo mucho y voy a por mis sueños. Cada fase del casting la viví con gran ilusión; disfruté mucho con todo el equipo. Hace una semana me dijeron que no encajaba, pero que viniera aquí de azafata", expresó emocionada Maica, la primera cara visible de esta nueva edición de "Gran Hermano".