Jorge Javier Vázquez se sincera sobre su relación con Mercedes Milá a dos días del regreso de "Gran Hermano"

Telecinco está a punto de retomar en su parrilla uno de los programas que más alegrías le ha dado. “Gran hermano” regresa en su formato original, con concursantes anónimos, que este jueves 5 de septiembre se reunirán en la casa más famosa de la televisión, la de Guadalix de la Sierra. Un año más, Jorge Javier Vázquez será el encargado de presentar el reality show, siempre con el recuerdo de la gran Mercedes Milá en mente.

Ella fue la primera que condujo el programa en España y le dio forma durante más de 10 años, hasta que se retiró para dejar paso a Jorge Javier Vázquez. Lejos de provocar tensiones entre ellos, el de Badalona asegura que su relación con la periodista sigue siendo excelente.

“Yo tengo muy buena relación con Mercedes, muy buena, y para mí es referente. Cuando yo la veo en un plató trabajar, hace cosas que yo digo ‘pero ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo se le ocurre esto?’ A mí generalmente me gustan más trabajando en televisión las mujeres que los hombres, y sí, mis grandes tops son mujeres, y Mercedes forma parte de mi altar particular, y ella lo sabe”, comentó Jorge Javier Vázquez en la presentación de la nueva edición de “Gran Hermano”.

Jorge Javier Vázquez y Mercedes Milá en una emisión anterior del 'Deluxe' Twitter

Lo cierto es que tanto Jorge Javier Vázquez como Mercedes Milá han demostrado públicamente el cariño que se tienen en varias ocasiones. Cuando “Sálvame” llegó a su fin y el futuro profesional del presentador se presentaba algo incierto, su compañera expresó: “Te han dicho muchas cosas bonitas; ese es nuestro patrimonio. No sé si estás triste o contento, sea lo que sea me tienes a tu lado”.

Palabras para Ana Rosa Quintana

Jorge Javier Vázquez también se sinceró sobre su reciente encuentro televisado con Ana Rosa Quintana. Su relación no es tan estrecha como en el caso de Milá y, de hecho, se han intercambiado varios desaires públicos en los últimos años. Aun así, el de Badalona la considera otro gran “referente” y asegura que se guardan un gran cariño mutuo. “Ana Rosa me puede decir a mí cosas, y yo le digo a ella cosas que probablemente yo no le permitiría a otra gente que me dijera lo que me dice Ana Rosa. El encuentro que tuvimos es un encuentro que solo se puede tener si hay muchísimo cariño detrás, si no, no”, indica reconociendo que fue un momento tenso: “El conflicto es la base de toda, de toda historia, ¿no?”.