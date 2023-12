Rosa Belmonte se estrena como tertuliana en 'El Hormiguero': "Rocío Jurado era una carca"

La periodista murciana Rosa Belmonte, una de las columnistas más reconocidas de la prensa nacional por su capacidad de emulsionar el humor, la acidez y la erudición, se estrenó anoche en la tertulia de actualidad de 'El Hormiguero'.

Belmonte, que también colabora en Onda Cero, compartió mesa con Rubén Amón, Juan del Val y María Dabán, además de Pablo Motos, en la función de moderador del debate en cuanto a presentador del programa de Antena 3.

En dicha tertulia, de la que se ausentó el humorista Miguel Lago, los contertulios abordaron los asuntos más candentes del panorama nacional e internacional. Sobre el pacto del PSOE con Bildu para que los abertzales gobiernen Pamplona, Juan del Val opinó que: "Cuando él presumía de eso, ya sabía que esto iba a pasar, pero en la política también hay que poner en valor la estrategia, yo creo que en casi todo (y especialmente en estrategia) es un constante vapuleo a Feijóo".

María Dabán, en cambio, expresó que a ella le parece "hiriente que lo progresista ahora es Bildu y lo antidemocrático manifestarte".

"No soporto nada de la Navidad, pero lo que no soporto es a los niños de San Ildefonso, no se puede utilizar a los niños para enmascarar la gran estafa que es la Lotería Nacional", se puso Rubén Amón en la piel de Mr. Scrooge o El Grinch.

Y sobre la nueva de que el Papa Francisco acepta las bendiciones a los matrimonios homosexuales, Rosa Belmonte se mostró tajante y elocuente diciendo lo que sigue: "Decir que el Papa Francisco es progresista es un malentendido que se instala como un mantra en los medios, lo mismo que decir que Rocío Jurado era feminista, en realidad era una carca".