Rosalía, John Travolta, Bosé, Harry Styles, Estopa... esta noche, en una nueva gala de "Tu cara me suena"

El fenómeno televisivo de los viernes, "Tu cara me suena", sigue arrasando en su nueva temporada. Tras dos emocionantes galas, el talent show de Antena 3 se consolida con un impresionante 22,6% de cuota de pantalla y casi 2,1 millones de espectadores, consolidándose como el programa estrella del prime time.

Este viernes a las 22:00 horas, el programa regresa con su tercera entrega, presentando a una emocionante lista de nuevos concursantes. Raquel Sánchez Silva, David Bustamante, Juanra Bonet, Conchita, Raoul Vázquez, Supremme De Luxe, Julia Medina, Valeria Ros y Miguel Lago se enfrentarán al desafío de la imitación.

En esta próxima gala, los concursantes desplegarán sus habilidades miméticas una vez más. Julia Medina estará acompañada de Cris B para meterse en la piel de Rosalía y The Weeknd. David Bustamante será Estopa. Valeria Ros, junto a Susi Caramelo, imitarán a Natti Natasha y Becky G. Raoul Vázquez cantará como Harry Style. Miguel Lago imitará a Miguel Bosé. Conchita interpretará a María Becerra. Supremme De Luxe actuará como Mika. Juanra Bonet será Sandro en esta nueva entrega. Raquel Sánchez Silva cantará como John Travolta.a, el espectáculo promete ser vibrante y lleno de sorpresas.

Pero las sorpresas no terminan ahí. La gala contará con la participación estelar de Blanca Paloma, quien se transformará en Sara Montiel con su interpretación de "Fumando espero".

Manel Fuentes lidera nuevamente este espectáculo musical de primer nivel, mientras que el infalible jurado compuesto por Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer evaluará las actuaciones con su habitual estilo crítico y divertido.

Además, la nueva edición de "Tu cara me suena" trasciende fronteras, llegando a audiencias internacionales a través de Antena 3 Internacional y la versión internacional de Atresplayer. No te pierdas la emoción y el talento de "Tu cara me suena", una experiencia que va más allá de las fronteras de España.