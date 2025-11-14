Telecinco resucitará 'El precio de...' para dedicar una entrega a Cantora tras levantar el veto a Kiko Rivera

Para la nueva temporada televisiva que comenzó en septiembre, Telecinco estrenó un nuevo formato cuyo objetivo era aportar nuevas informaciones exclusivas mediante testimonios inéditos y documentos e imágenes nunca antes vistas. El nombre elegido fue 'El precio de...' y su presentador, Santi Acosta, adelantó durante el FesTVal de Vitoria que se habían preparado cuatro entregas. Así, este nuevo proyecto se emitió durante cuatro semanas y no se ha vuelto a saber nada más hasta este viernes.

En su día, debutó con Carolina Perles, exmujer del exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y madre de dos de sus cinco hijos, alcanzando un óptimo 13,1% de share, pero las entregas siguientes no cosecharon unos datos del todo buenos: 10,2%, 8,7% y un 11,1% de cuota de pantalla.

Aún así, según ha indicado Poco Pasa TV, la cadena ha decidido recuperar el formato para hablar, al menos una entrega, sobre Cantora y la trama de los Pantoja, después de que se le haya levantado el veto a Kiko Rivera. Este especial llegará pronto al prime time de Telecinco.

Sin ir más lejos, el pasado viernes 7 de noviembre 'De Viernes' entrevistó al hijo mayor de Isabel Pantoja, que abrió las puertas de su casa al programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona para contar los momentos más difíciles de los últimos años, como el final de su relación con Irene Rosales o su último encontronazo con la tonadillera.

Una entrevista que se trasladará hasta el plató del espacio de Telecinco este viernes y que supondrá la vuelta de Kiko Rivera a un plató del principal canal de Mediaset cinco años después. Y lo hará por todo lo alto pues, a priori, es el único invitado de la noche.