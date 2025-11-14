Programa especial
Telecinco resucitará 'El precio de...' para dedicar una entrega a Cantora tras levantar el veto a Kiko Rivera
Tras emitir los cuatro episodios pactados, el programa desapareció de la parrilla y según ha adelantado Poco Pasa TV volverá muy pronto con un especial sobre la trama de los Pantoja
Para la nueva temporada televisiva que comenzó en septiembre, Telecinco estrenó un nuevo formato cuyo objetivo era aportar nuevas informaciones exclusivas mediante testimonios inéditos y documentos e imágenes nunca antes vistas. El nombre elegido fue 'El precio de...' y su presentador, Santi Acosta, adelantó durante el FesTVal de Vitoria que se habían preparado cuatro entregas. Así, este nuevo proyecto se emitió durante cuatro semanas y no se ha vuelto a saber nada más hasta este viernes.
En su día, debutó con Carolina Perles, exmujer del exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y madre de dos de sus cinco hijos, alcanzando un óptimo 13,1% de share, pero las entregas siguientes no cosecharon unos datos del todo buenos: 10,2%, 8,7% y un 11,1% de cuota de pantalla.
Aún así, según ha indicado Poco Pasa TV, la cadena ha decidido recuperar el formato para hablar, al menos una entrega, sobre Cantora y la trama de los Pantoja, después de que se le haya levantado el veto a Kiko Rivera. Este especial llegará pronto al prime time de Telecinco.
Sin ir más lejos, el pasado viernes 7 de noviembre 'De Viernes' entrevistó al hijo mayor de Isabel Pantoja, que abrió las puertas de su casa al programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona para contar los momentos más difíciles de los últimos años, como el final de su relación con Irene Rosales o su último encontronazo con la tonadillera.
Una entrevista que se trasladará hasta el plató del espacio de Telecinco este viernes y que supondrá la vuelta de Kiko Rivera a un plató del principal canal de Mediaset cinco años después. Y lo hará por todo lo alto pues, a priori, es el único invitado de la noche.
