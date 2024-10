Rubén Ochandiano carga de nuevo contra 'MasterChef Celebrity': "Cuando llegué allí..."

Rubén Ochandiano ha vuelto a acaparar miradas tras su sonada salida de la actual edición de 'MasterChef Celebrity'. El actor decidió abandonar el programa de forma voluntaria en la tercera entrega, debido al estrés al que se veía sometido. Sin embargo, lo que inicialmente parecía una simple retirada ha dado paso a una fuerte polémica en redes sociales, donde Ochandiano ha denunciado censura y manipulación en la edición del programa.

Ochandiano, conocido por su papel en la serie "Al salir de clase", expresó su malestar a través de su cuenta de X, señalando que 'MasterChef Celebrity' no emitió una de las razones principales que lo llevaron a tomar la decisión de abandonar el concurso. Según el actor, el programa omitió las palabras que repitió en varias ocasiones antes de su marcha: "Me voy porque ha llegado un punto en que me resulta imposible respetarme a mí mismo y respetar la dinámica del programa". Este mensaje no apareció en la emisión, lo que generó su indignación y lo llevó a criticarpúblicamente a Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, productora del formato.

El actor concedió una entrevista a 'El País' en la que se explayó sobre los motivos detrás de su participación y su posterior salida del talent show culinario. Ochandiano reveló que su decisión de unirse al programa se gestó tras una casual conversación con Macarena Rey en una cena organizada por 'Vanity Fair' en San Sebastián. Aunque inicialmente no tenía intención de participar, una oferta económica, que él calificó como "pornográfica" de manera humorística, le hizo reconsiderar su postura. Esa oferta le permitiría financiar su próximo proyecto cinematográfico, algo que le resultó muy tentador.

Sin embargo, Ochandiano confesó que varios colegas del mundo de la interpretación le aconsejaron no participar en el programa, tanto por las experiencias previas de otros concursantes como por el estigma que puede tener en la profesión. A pesar de las advertencias, el actor decidió asumir el reto, pero pronto se dio cuenta de que el formato era más complicado de lo que había imaginado. "Me pedían cosas que trascendían lo culinario", comentó, dejando entrever que las dinámicas del programa lo llevaron a sentir una gran incomodidad personal. El momento clave llegó cuando Ochandiano decidió abandonar. Aunque en el programa se emitió su renuncia, no se incluyó su mensaje sobre el respeto hacia sí mismo, lo que él consideró una edición sesgada para evitar generar polémica. A pesar de todo, el actor señaló que no busca victimizarse, pero quiso hacer pública su disconformidad con la manipulación que sintió en su salida de 'MasterChef Celebrity'.