Pelayo Díaz asume el papel de "villano" en "Masterchef Celebrity": "Encantado"

Pelayo Díaz no tiene reparos en ser el villano de la novena edición del certamen culinario más importante del ente público. "Masterchef Celebrity" vivió en la última gala una sonora polémica generada en redes por un comentario fuera de lugar del diseñador de moda contra una compañera de concurso, la influencers Marina Rivers. Esta situación fue analizada con el propio Pelayo en "D Corazón", que no entendía las críticas hacia su persona y que asumía con orgullo el papel de malo de la edición que le ha interpuesto la audiencia.

¿Cuál fue la polémica?

Durante la última prueba de eliminación, que se decantó por el sorprendente abandono de Rubén Ochandiano, Pelayo Díaz sorprendió con sus comentarios hacia Marina Rivers, afirmando que "le vendría muy bien irse hoy", en referencia a su posible expulsión. Durante la prueba, Pelayo continuó con sus comentarios cuando Marina tuvo dificultades con sus utensilios de cocina. "Se ha derretido", explicó Marina, mostrando una tapa que se había pegado a un trapo. Pelayo no dudó en decir: "Pues cariño, a tu casa, no pasa nada. En tu casa no te quemas. En esa casa que te acabas de comprar te vas a comer pizzas". Aunque los comentarios fueron en tono sarcástico, generaron controversia entre los espectadores y creadores de contenido, quienes calificaron las palabras de Pelayo como un gesto de envidia.

Pelayo le quita hierro al asunto

El modista asturiano fue tajante en el magacín del fin de semana de la sobremesa del ente público, comentando que todo está siendo exagerado por la audiencia.

"Es un talent culinario en el que estamos 12 horas grabando cada prueba. Eso no son unas convivencias religiosas, aquí todos queremos eliminar al que está al lado para ir restando. Ella es la primera que no para de decir que se ha comprado una casa, que no sabe cocinar y que solo sabe hacer pizza. Entonces, usamos todo lo que hablamos en el programa, porque lo que se habla fuera de cámara en televisión no existe y no se usa, para hacernos esto comentarios" se defendía Pelayo que no dejó en estas palabras su argumentario. "Creo que la gente está exagerando mucho. A la gente le encanta polemizar todo lo que digo y le encanta comentar cuando yo meto un poquito la pata y tienen algo de lo que tirar. Pero a mí me encanta complacer a la gente, y si la gente quiere hacerme el villano, yo encantando", espetó finalmente el concursante.