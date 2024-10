Rubén Ochandiano denuncia censura en 'MasterChef Celebrity 9'

La nueva edición de 'MasterChef Celebrity' ha vuelto a generar polémica, esta vez con el inesperado abandono de Rubén Ochandiano. El actor decidió dejar el programa por su propia voluntad, justo cuando los jueces se preparaban para anunciar la expulsión de uno de sus compañeros. Sin embargo, Ochandiano ha denunciado que el programa de TVEcensuró parte de sus declaraciones al cortar una parte clave de su explicación antes de su salida.

El abandono del actor se produjo durante la última emisión del programa culinario, sorprendiendo tanto a los jueces como a sus compañeros. Pepe Rodríguez estaba a punto de anunciar el nombre del cuarto expulsado, y se esperaba que fuera Itziar Miranda quien dejara el programa. Sin embargo, antes de que el chef pudiera emitir el veredicto, Rubén Ochandiano intervino y anunció su marcha voluntaria.

"Me voy a ir yo, porque he dejado de pasármelo bien y quiero quedarme con lo más rico, prefiero marcharme", explicó Ochandiano ante la atónita mirada de los jueces y del resto de participantes. El actor afirmó que "se encontraba en paz" con su decisión y que lo hacía con "respeto hacia el programa". Añadió que, aunque había "disfrutado de la experiencia", sentía que no había "logrado conectar" plenamente con la dinámica del concurso. "El cuerpo me ha reaccionado así", justificó. Además, expresó su gratitud hacia el equipo y sus compañeros. A pesar de su abandono, Ochandiano dejó claro que "se llevaba buenos recuerdos" y que había "aprendido a disfrutar la comida" y la experiencia de vida que le ofreció el programa.

Sin embargo, tras la emisión del programa, el actor reveló a través de su cuenta en la red social X que parte de sus declaraciones no habían sido incluidas en la edición final. Según Ochandiano, la productora Shine Iberia, dirigida por Macarena Rey, decidió omitir una frase clave en la que "explicaba más detalladamente los motivos" de su marcha. "Al editar el programa de anoche, a Macarena Rey se le olvidó incluir una frase que repetí hasta en dos ocasiones", denunció Rubén. La frase en cuestión, según el propio actor, era: "Me voy porque ha llegado un punto en que me resulta imposible respetarme a mí mismo y respetar la dinámica del programa". Estas palabras no fueron emitidas, lo que ha generado críticas hacia la producción del talent show.

Este incidente recuerda a otras situaciones polémicas que han ocurrido en ediciones pasadas de 'MasterChef'. En la última temporada con concursantes anónimos, TVE tuvo que retirar un episodio después de que una concursante decidiera abandonar por razones de salud mental. Ahora, el abandono de Rubén Ochandiano y la denuncia de censura por parte del actor han reavivado el debate sobre la edición y el tratamiento de los participantes en el programa. Pese a la controversia, Ochandiano ha querido dejar claro que, a pesar de las dificultades que enfrentó, guarda un buen recuerdo del tiempo que pasó en el programa y de las personas que conoció durante su participación. Sin embargo, su denuncia subraya las tensiones y dinámicas internas que, a menudo, no se ven en pantalla.