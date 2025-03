Sandra Barneda, sobre el 'fenómeno Montoya': "Jamás hubiera pensado que iba a ser tan bestia"

Esta noche, a partir de las 22:00 horas, muchos espectadores estarán pegados a la pantalla para conocer en directo a través de Telecinco qué sucede finalmente en 'Supervivientes 2025'. La intriga y la tensión se van a apoderar del programa 'Conexión Honduras' que presenta Sandra Barneda. El motivo radica en que una concursante ha activado el protocolo de abandono. Además, habrá nuevas expulsiones y pruebas de riesgo que llevarán al límite a los concursantes.

La persona encargada de liderar el contenido se ha convertido en una de las caras más conocidas de Mediaset. De hecho, su buen papel en 'La isla de las tentaciones' le ha permitido ganar mayor fama y prestigio en la cadena. Por ello, y aprovechando este buen momento, el medio 'El Español' ha querido hablar con ella para valorar todo esto que le está sucediendo estos últimos años.

Sobre 'La isla de las tentaciones' y el 'fenómeno Montoya'

Como no podía ser de otra manera, le han preguntado por el éxito de 'La isla de las tentaciones': "Es un programa que ha funcionado muy bien y en que en una octava edición consigamos una viralización mundial es porque hemos tenido la constancia de buscar el éxito, ha sido una cosa trabajada por todos, desde los cámaras a la postproducción, redacción, dirección, casting, edición, presentación...".

Además, también quiso hablar sobre uno de los momentos más destacados de la última edición del reality: su momento corriendo por la playa tras Montoya al grito de "¡Montoya, por favor!". "Jamás hubiera pensado que iba a ser tan bestia. Se grabó en una noche en la que hubo una tormenta eléctrica épica. Recuerdo salir corriendo detrás de él gritando que no llegaba a cogerle, y verle entrar en la villa y pedir a los tentadores de la villa de las chicas que le agarrasen. Después conseguí que se sentase en la playa y, de repente, vino una ola gigante y nos empapó. Y al segundo apareció Anita huyendo de su Villa para encontrarse con Montoya. Y al minuto Andrea también", explica Sandra Barneda.

¿Participaría en uno de los reality?

Igualmente, la presentadora afirma que lo recuerda a la perfección: "En ese momento fue cuando le dije a producción: Voy a entrar en la casa, dejadme entrar porque esto es el pito de sereno. Les cogí a todos y se lo dije bien claro: Sois adultos y esto hay que pararlo. Así que calmaros. [...] Pero me alegro muchísimo porque es un premio para un formato que ha sido denostado, del que la gente sentía vergüenza decir que lo veía, y ahora ya no".

Por otro lado, Sandra Barneda fue preguntada sobre si estaría dispuesta a participar en alguno de los programas en los que hace de presentadora: "No iría nunca a 'La isla de las tentaciones' porque ir allí es poner en riesgo a mi pareja. Vamos, ni por todo el oro del mundo, porque yo sé lo que se vive allí, sé que la tentación es muy fuerte para todos y los miedos, las inseguridades que se despiertan y los malos entendidos ponen en peligro a otra persona, a mi pareja, y no podría hacerlo".

Mientras que no destaca su participación en el reality que se desarrolla en Honduras: "A 'Supervivientes' creo que sí, porque solo yo me pondría a prueba. Yo soy la que pasaría hambre, a la que picarían los mosquitos, la que no dormiría, la que sufriría las tormentas…".