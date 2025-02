Será niño o niña, Isa Pantoja desvela el sexo de su próximo bebé en "De Viernes"

Esta noche "De viernes" vivirá otra noche intensa, llena de emociones y descubrimientos, no solo por el colaborador del programa de crónica social y prensa rosa que participará en "Supervivientes 2025", sino que además descubriremos en vivo y en directo el sexo del próximo hijo de Isa Pantoja, con su pareja Asraf Beno, que también estará en el plató del espacio nocturno de los viernes que lidera Beatriz Archidona y Santi Acosta en el canal principal de Mediaset.

La confirmación de un desliz

Hace unas semanas, el cuñado de la hija de la tonadillera, Anuar Beno, desveló por error el sexo del próximo hijo que tendrá su hermano con Isa Pantoja durante un "canutazo" en el photocall. Un desliz que intentó reconducir, aunque no tuvo demasiado éxito. "Estoy preparado para ser tito. Nadie confía en mí, pero de verdad que me he quitado las fiestas. He dicho: ‘2025, viene mi sobrino, tengo que ser el tito favorito’, así que estoy con muchas ganas", espetaba en esa ocasión entre risas, dándose cuenta de que había metido la pata, al revelar el género del bebé y lo quiso reconducir acto seguido. "Yo quería… yo quería niña. Pero bueno, les he propuesto que le pongan Anuar, como yo. Da igual, cómo se venga, si es niño o niña, lo que sea, pues será", comentaba finalmente en esa ocasión y hoy descubriremos si de verdad, el sexo del próximo nieto de Isabel Pantoja es niño o por si el contrario, es niña.

Además de Isa Pantoja y Asraf Beno, el programa "De Viernes" de Telecinco regresa esta semana con importantes novedades tras la pérdida de audiencia sufrida recientemente. Para atraer al público, contará con siete invitados especiales, destacando la reaparición de Olga Moreno, quien vuelve a televisión después de ocho meses. La ganadora de "Supervivientes 2021" hablará sobre su vida actual, su relación con Antonio David Flores y el impacto de Agustín Etienne en su vida. Además, el programa abordará la polémica infidelidad del exfutbolista Joaquín Sánchez, con declaraciones exclusivas de su cuñado, José Saborido, y la intervención de Claudia Bavel para defenderse de las acusaciones. Finalmente, los padres de Montoya, de "La isla de las tentaciones", compartirán detalles sobre su nueva etapa.