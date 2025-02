Los insultos entre Montoya y Manuel aumenta la tensión de "La isla de las tentaciones": "Eres el cornudo de España"

En cada gala de esta octava edición de "La isla de las tentaciones", la tensión va creciendo por momentos y Sandra Barneda tiene que controlar que los enfrentamientos no se les vaya de las manos. Anoche se realizó unas hogueras especiales, con los tentadores de las chicas en las hogueras de los hombre, dando paso a un enfrentamiento que ha causado sensación en redes entre Manuel y Montoya, cuyo carrusel de insultos ha sido aplaudido y disfrutado más allá de los fanáticos del programa de Mediaset.

El cara a cara más esperado

El último episodio de "La isla de las tentaciones" estuvo cargado de emociones intensas, especialmente con la hoguera mixta en la que Álvaro vivió uno de los momentos más difíciles. Tirado en el suelo y sumido en la desesperación, no encontraba explicación a su infidelidad mientras veía cómo Alba, su pareja, mostraba interés por su amigo Borja. La incertidumbre y el sentimiento de culpa lo invadieron, convencido de que no recibiría el perdón que tanto anhelaba. Por otro lado, Anita y Stefany no pudieron evitar emocionarse al ver su arrepentimiento, ya que sus respectivas parejas no habían mostrado el mismo nivel de remordimiento.

La tensión aumentó con la última hoguera de los solteros, en la que Montoya, entre rabia e inseguridad, se enfrentó a Manuel, el tentador que conquistó a su novia. Su desesperación lo llevó a repetir la misma pregunta varias veces, buscando una respuesta que lo tranquilizara, aunque solo obtuvo burlas y confirmaciones que aumentaron su enfado. La confrontación dejó claro que muchos de los participantes enfrentaban la dolorosa realidad de haber perdido a sus parejas. El carrusel insultos durante casi diez minutos causó sensación en redes sociales, destacando "cornudo", "más feo que un frigorífico por detrás", "papafritas" y más comparaciones que no pasaron desapercibidas entre los espectadores del programa.

La noche continuó con más enfrentamientos entre los participantes y los solteros que han marcado la experiencia de sus parejas en la isla. Simone sorprendió al llegar con una maleta, recordando que la última vez que vio a Stefany fue en su casa antes de su viaje a Cuba, pero ahora planeaban un viaje juntos. Tadeo también lo criticó por no haber valorado a su novia, lo que aumentó la tensión del momento. Mientras tanto, Torres apareció con pañuelos, insinuando que Eros podría llorar al ver que su tentadora, Bayán, ya no sentía nada por él. Las preguntas de Eros solo confirmaron lo que temía: su novia no lo extrañaba y, además, parecía convencida de que debía dejarlo.

Para cerrar la hoguera, Álvaro se reencontró con Borja, quien llevaba una camiseta con el nombre de Alba, lo que lo dejó completamente sorprendido. Con estas revelaciones, los participantes debieron enfrentarse a la realidad de sus relaciones y asumir las consecuencias de sus actos en la isla, aumentando las ganas de ver las consecuencias en las próximas galas.