'Socialité' se acuerda de María Patiño en su adiós definitivo de la televisión: "Toca reconocer a los que dieron esos primeros pasos"

'Socialité' se despidió ayer de la televisión española tras 8 años acompañando a los espectadores de Telecinco durante las sobremesas del fin de semana. Tras un intento fallido de revolucionar las tardes en Divinity con su propio "club" y un cambio en cuanto a estética, el magacín de crónica social y prensa rosa no ha levantado cabeza en cuanto audiencia tras la salida de María Patiño, provocando la cancelación definitiva del programa por parte de Mediaset. Precisamente la periodista ferrolana apareció en el discurso de despedida de María Verdoy y Antonio Santana, pero no la mencionaron de forma explícita.

La esencia de 'Socialité' es María Patiño

"Estamos felices, emocionados y para adelante, siempre para adelante" así inicio Santana el emotivo mensaje de despedida de 'Socialité' de la televisión española. "Se merecen estar aquí por cada día, levantan el programa. Son muy grandes", continuaba María Verdoy señalando al equipo detrás del magacín del fin de semana de Telecinco. "Se cierra un etapa muy especial. Para mí ha sido maravillosa. Ha sido un gran reto estar aquí. Me hicieron sentir como una familia. Gracias a Mediaste por haberme dado la confianza en el momento en el que más lo necesitaba. Gracias a María, me has hecho más fácil el trabajo. Nos volveremos a ver, no sé dónde" espetaba de nuevo Antonio Santana, quien intercalaba con María Verdoy en la despedida y fue la periodista valenciana quien finalizó este emotivo discurso espetando lo satisfecha que está por su trabajo realizado en Mediaset. "Yo me siento muy agradecida por esta pedazo de aventura. Espero haber estado a la altura. Hoy se termina un programa que ha hecho historia de la televisión y las historias se hacen andando. Toca reconocer a los que dieron esos primeros pasos, un equipo con ganas con ganas, esencia, con talento y que creó un universo único y libres, a todos ellos. Y vosotros, socialiteros, gracias por volar juntos, eso lo dijo una reina de este plató también. Os deseo una vida maravillosa, y sí, gracias por estar ahí, pero sobre todo gracias por estar aquí, gracias", siendo estas las últimas palabras de la historia de 'Socialité' en las pequeñas pantallas de nuestro país.

'Socialité' dice adiós tras 8 años en emisión ininterrumpida durante los fines de semana, y aunque contará con grandes datos de audiencia bajo la dirección y presentación de María Patiño, el programa ha ido perdiendo fuerza en cuanto a espectadores se refiere con el adiós de la periodista ferrolana, que hizo un 15,6% de share medio en los 116 programas que presentó.