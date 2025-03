La surrealista anécdota de un comensal de 'First Dates': "El demonio me cogió del cuerpo"

Si algo nos va demostrando el paso de la vida, es que el amor puede manifestarse de cualquier forma en el momento más inesperado. Precisamente, esto es lo que lleva buscando 'First Dates', formato de citas de Cuatro, durante sus casi nueve años de emisión. Sin embargo, uno de los invitados de ayer demostró que el amor no es lo único capaz de manifestarse; también los seres del más allá.

Alejandro, de Tarragona y de 38 años, llegaba a 'First Dates' no solamente poseído por las ganas de encontrar a su media naranja, sino también por contarle al presentador del programa, Carlos Sobera, una de las experiencias más surrealistas que había tenido en su vida. Así fue como, durante unos momentos, el restaurante del amor se transformó en 'la nave del misterio'.

Un demonio le quiso hacer una visita

"Yo me he dedicado siempre a investigar lo oculto, lo paranormal. Me gusta", comenzaba narrando el comensal. Después de que Sobera le preguntase si había tenido alguna experiencia fuera de lo común, Alejandro desveló un episodio bastante macabro. "Tuve un ataque en Andorra. Un ataque demoníaco, una entidad oscura", matizaba el invitado.

Alejandro en 'First Dates' Mediaset

El de Baracaldo se quedó estupefacto, y no le quedó más remedio que interrogar al concursante para saber si de verdad había interactuado con un ente maligno. "A ver, ¿tú viste el demonio?", preguntó el presentador. A pesar de admitir que no lo llegó a ver, Alejandro dio más detalles sobre el encuentro para defender su versión de los hechos. "Me agarró de todo el cuerpo, me tuvo en la cama tumbado durante diez minutos", concretizó.

Carlos Sobera seguía sin creérselo, y apostaba más por un vacile por parte del comensal. "Lloré de miedo porque no me podía mover. Nos fuimos corriendo todos, se quedó la abuela", explicaba el soltero, desatando la risa del presentador. "Es que ella sufrió una posesión luego. Fue una locura", concluyó Alejandro, antes de pasar a conocer a su cita.

Una cita digna de estudio

La cita del catalán, Paula, tenía 28 años y se encontraba estudiando Psicología. A pesar de la diferencia de edad, ella se alegró de compartir el interés de Alejandro por lo paranormal."A mí también me interesa mucho lo paranormal, me considero un poco brujita. Tuve un inicio de podcast", le confesó durante la cena.

Alejandro y Paula en 'First Dates' Mediaset

Tras haber disfrutado de la cena, llegaba el momento de la decisión final. Si bien Alejandro dejaba bastante claro que quería tener una segunda cita con la psicóloga, expresando "quererle pegar un cohete", la joven se negaba rotundamente a esa posibilidad, justificando que él no era su prototipo y sentenciando que "los cohetes los dejaban para las Fallas".