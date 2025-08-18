Telecinco confirma a Gloria Camila y Jessica Bueno como concursantes de 'Supervivientes All Star'

La cuenta atrás ya está en marcha y, tras el primer vídeo promocional de la segunda temporada de 'Supervivientes All Stars' con la confirmación de Laura Madrueño como maestra de ceremonias, Telecinco ha pisado el acelerador y en pocas semanas ha hecho oficial el nombre de las dos primeras concursantes de la nueva edición.

El 4 de septiembre, Jessica Bueno y Gloria Camila serán una de las 13 participantes que viajarán hasta las islas "Armonía" y "Caos" para enfrentarse a las duras pruebas que el reality ha preparado y a las icónicas noches frente al fuego.

Así lo ha desvelado la cadena a través de 'De Viernes' y 'TardeAR'. La exnovia de Kiko Rivera fue la primera concursante anunciada hace unas semanas en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. Tras su paso por el reality en el año 2011, Jessica Bueno deja atrás las polémicas actuales con sus exparejas, Jota Peleteiro y Luitingo, para regresar con un firme propósito: "Me encuentro más fuerte que nunca, no le tengo miedo a nada y por eso me embarco en esta aventura".

Este lunes ha sido el turno de la hija de Ortega Cano en el programa del que es colaboradora. Su participación supone su regreso a Honduras ocho años después, tal y como ha recordado tras desvelar su nombre en el programa de Frank Blanco y Verónica Dulanto: "Yo en 2017 tenía 21. Este año voy con más fuerza mental. Me apetece ir sola, desconectar. Quiero dejar todo bien atado fuera".

En las últimas semanas, los nombres de los nuevos concursantes han trascendido a través de varios medios de comunicación y, recientemente, se ha filtrado la lista oficial en la que aparecían tanto Bueno como Camila. El resto del casting lo completarían: Tony Spina, Noel Bayarri, Iván González, Carlos Alba, Alejandro Albalá, Kike Calleja, Rubén Torres, Elena Rodríguez, Fani Carbajo, Sonia Monroy y Miriam Pérez.

Todos ellos serán de nuevo protagonistas tras pasar por el reality en ediciones anteriores. Regresarán a los Cayos Cochinos para vivir una nueva experiencia aún más extrema y exigente que volverá a ponerles a prueba.

Pero antes, Mediaset presentará la nueva edición del programa en el FesTVal de Vitoria, que se celebra del 1 al 6 de septiembre. Además, no faltarán las sorpresas y contará con la presencia de un grupo de conocidos exconcursantes de anteriores entregas de 'Supervivientes' para dar las claves de esta segunda edición del formato.