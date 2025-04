Tensión entre Gonzalo Miró y Ana Pastor: "No voy a entrar en provocaciones, no voy a contestar"

Ayer como cada domingo desde hace 4 años, laSexta emitió un nuevo programa de 'La Roca', el magacín vespertino de actualidad liderado por la presentadora valenciana Nuria Roca y que ayer vivió un tenso momento en plató y para sorpresa de muchos, no estuvo protagonizada por Juan del Val, quien suele liderar los momentos más polémicos del espacio dominical del segundo canal de Atresmedia. En este caso fueron Gonzalo Miró y Ana Pastor quienes tuvieron un tenso enfrentamiento, el motivo, la entrevista de la periodista a Kylian Mbappé, que se emitió anoche en televisión, siendo esta charla un hito para el jugador del Real Madrid ya que suponía la primera entrevista del delantero francés en nuestro país.

La "nueva" Ana Pastor se mantuvo firme ante Miró

Durante una conversación en tono distendido, Gonzalo Miró no pudo ocultar su expectación: "Yo estoy ansioso porque lleguen las 21:30 horas", confesó, en referencia a la esperada entrevista de Ana Pastor a Kylian Mbappé. Ella, con una sonrisa, le advirtió: "Te va a sorprender". Luego explicó que llevaban más de un año intentando conseguir la entrevista: "Nos ha costado casi igual que su fichaje por el Real Madrid". Pastor añadió que Mbappé fue muy accesible: “Es una estrella que no va de estrella”. Resaltó su naturalidad y carisma, señalando que esa inteligencia genuina tiene que ver con sus raíces y la influencia positiva de su madre y su familia. Para ella, el encuentro fue uno de los más especiales de su carrera.

Gonzalo Miró, sin perder la oportunidad, aprovechó para lanzar varias indirectas por el conocido madridismo de Ana Pastor. “A mí me encantaría entrevistar a Simeone, pero nunca me ha dado la oportunidad”, comentó con ironía. Pastor le replicó con humor que Mbappé logró lo impensable: “Que yo parezca simpática”. Miró bromeó: “Imagino que le habrás preguntado por qué, si quería jugar en el Madrid desde niño, ha tardado tanto”. Ella respondió que lo explicó, pero sin generar tensiones. Al final, Miró remató con otro dardo: “Hay que agradecerle a Mbappé que saque tu mejor cara”. Pastor, con temple, concluyó: “No voy a entrar en provocaciones, la nueva Ana Pastor no va a responder nada chungo”, espetó la presentadora de 'El Objetivo'.