Toni Cantó consigue tirar de la lengua a Gonzalo Miró: "Yo he criticado medidas del Gobierno de Pedro Sánchez"

Los aranceles de Donald Trump ha ocupado una gran franja de la emisión en el día de hoy en 'Espejo Público' y el magacín matinal ha preguntado a Joan Chance, una votante acérrima del republicano que le parecía esta medida económica de su actual presidente. Ante la falta de crítica de la invitada sobre la actual gestión de Trump, Gonzalo Miró le preguntaba si tenía alguna línea roja con respecto al presidente de los Estados Unidos y su respuesta como era de esperar, fue negativa, comentando que no iba a decir nada al respecto. Lo que no sabía el contertulio del espacio matutino de Antena 3 es que esta pregunta se le iba a volver en su contra ya que Toni Cantó no dudó en tirar de la lengua a su compañero de tertulio y le sonsacó las líneas rojas de Miró con respecto al Gobierno de Pedro Sácnhez.

Gonzalo Miró acorralado

En el plató de 'Espejo Público', Toni Cantó quiso poner contra las cuerdas a Gonzalo Miró preguntándole cuáles serían sus líneas rojas con respecto al actual Gobierno de Pedro Sánchez. “¿Cuál sería tu línea roja?”, insistió Cantó. Miró respondió que no aprueba que un político mienta sobre lo prometido en campaña o pacte con quienes dijo que no lo haría. Aunque defendió la gestión del Ejecutivo, aseguró que no comparte todas sus decisiones: “No me parece bien todo lo que hace el Gobierno. Ha habido medidas que he criticado en este mismo plató”. Frente a las críticas, Miró recalcó que su apoyo parte de una convicción ideológica: “Yo siempre voy a ser de izquierdas, Toni. Creo en lo público por encima de lo privado, en la igualdad y en la redistribución de la riqueza”.

En medio del debate, Susanna Griso intervino con una pregunta directa: “¿Pedro Sánchez es de izquierdas?”. Miró esquivó una respuesta rotunda, aunque defendió el marco general de actuación del Gobierno. Sin embargo, el tono se elevó cuando se pusieron sobre la mesa temas polémicos como la amnistía, la política migratoria o el giro diplomático sobre el Sáhara. “Eso no me parece de izquierdas”, señaló Miró, reconociendo que algunas decisiones del presidente se alejan de su propia visión ideológica. A pesar de las diferencias, reiteró su postura crítica pero comprometida: “No estoy de acuerdo con todo, pero sigo creyendo en un proyecto progresista”, espetó el contertulio.