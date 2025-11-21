La tercera gala de 'GH 20' deja la expulsión de Diego y una lista de nominados llena de sorpresas

La tercera gala de 'GH 20' llegó cargada de cambios que marcaron un antes y un después en la convivencia. La emisión supuso el cierre definitivo del Oasis y de la Pajarera, poniendo fin a la inmunidad que habían tenido algunos concursantes durante estas primeras semanas. Con ello, la dinámica de la casa se reseteó por completo y las estrategias de varios jugadores quedaron al descubierto.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la expulsión de Diego, el tercer concursante en abandonar la edición. Su salida no sorprendió del todo a la audiencia, ya que su convivencia se había visto marcada por desencuentros y por esa bronca inicial con su hermano, que decidió no entrar al concurso. En la sala de expulsiones, la decisión se resolvió entre él y Belén, después de que José Manuel fuera el primero en salvarse.

Pasadas las 00:00, Jorge Javier anunció: "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Diego". Él, visiblemente sereno, comentó: "Me encuentro tranquilo, me lo esperaba en parte… Voy a echar de menos a mis compañeros y a la casa".

En plató, su hermana fue más contundente sobre el papel de Diego en el concurso: "Cuando volvió a la casa ya estaba prejuzgado por la gente", afirmó, lamentando que el conflicto del estreno marcara su trayectoria desde el minuto uno.

Mientras tanto, la convivencia dentro de la casa continúa generando las primeras tramas emocionales. Aquilino parece sentirse cada vez más atraído por Paula, aunque la concursante sigue muy pendiente de su relación fuera del programa. Por otro lado, la conexión entre Edurne e Íñigo, que prometía convertirse en una de las primeras historias románticas de la edición, se ha enfriado debido a los celos de él hacia Jonay.

La gala también contó con la reaparición en plató de Noa y Sofía, las primeras expulsadas. Entre risas, comentaron que su salida se debió “a un piedra, papel o tijera”, asegurando que no hubo conflictos entre ellas.

El gran giro de la noche llegó con unas nominaciones totalmente renovadas, planteadas “por dilemas” y realizadas por grupos, lo que desarmó cualquier estrategia previa. Las decisiones tensaron el ambiente y permitieron ver alianzas, dudas y personalidades más definidas. Al finalizar la dinámica, los concursantes que quedaron nominados fueron Aquilino —que aceptó la nominación porque quería vivir esa experiencia—, Lorena, Raúl, Cristian, Desirée y Yoon. Más tarde, el grupo ganador del juego decidió salvar a Raúl, mientras que las inmunes incluyeron a Belén, dejando así configurada la lista final de la semana.