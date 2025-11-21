Antena 3 lanza el videoclip de la cabecera de ‘Sueños de libertad’, interpretado por Malú

Antena 3 ha presentado el videoclip oficial de la cabecera de 'Sueños de libertad', un lanzamiento muy esperado que pone imagen a la ya reconocida melodía interpretada por Malú, una de las voces más influyentes y queridas de la música en español. La artista, cuya trayectoria acumula más de 2,5 millones de discos vendidos y 16 giras multitudinarias entre 1998 y 2025, se convierte ahora también en el rostro que acompaña a la serie líder de las tardes.

El videoclip, grabado en el propio plató de la ficción, muestra a Malú interpretando el tema introductorio con una puesta en escena elegante y emocional. Su presencia potencia el espíritu de 'Sueños de libertad', una historia marcada por la superación, la búsqueda de identidad y el deseo de romper con las ataduras del pasado. La canción, escrita por Alejandro Martínez, Luís Ramiro y Marwán, encuentra en la voz de la artista una dimensión aún más profunda.

Según destaca la cadena, esta colaboración supone una unión inédita entre una gran producción televisiva y una figura clave del panorama musical español.

En el ámbito televisivo, Malú ya ha demostrado su carisma como jurado y asesora en programas como 'La Voz', 'La Voz Kids', 'La Voz All Stars' y 'Mask Singer: adivina quién canta', y ahora da un paso más sumándose al universo de la serie diaria. En palabras del equipo creativo, el videoclip refleja "la esencia emocional que define a 'Sueños de libertad'" y subraya la fuerza simbólica de su cabecera, que acompañará cada episodio a partir de ahora.

El lanzamiento coincide con el rotundo liderazgo de la serie, que se mantiene como la ficción más vista de la televisión en noviembre con una media del 14,4% de share, más de 1,2 millones de espectadores y más de 2 millones de espectadores únicos. Con estos datos, 'Sueños de libertad' domina de forma holgada su franja, superando a sus rivales en +4,2 y +6,4 puntos, y encadenando prácticamente un pleno de victorias en todas sus emisiones desde el estreno.

Protagonizada por Natalia Sánchez, Oriol Tarrasón y Dani Tatay, la ficción de Antena 3 es una producción de Atresmedia en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia). El proyecto cuenta con Montse García y Jaume Banacolocha como productores ejecutivos y con Joan Noguera como director. El equipo creativo se completa con Beatriz Duque y Verónica Viñé como creadoras, Jordi Calafí en la coordinación del guion y un amplio grupo de profesionales que sostienen la impecable factura visual de la serie.