Luis Zahera celebra su primer papel como coprotagonista en una serie: "Ya era hora ¿No?"

'El Hormiguero' ha vuelto a abrir sus puertas al actor Luis Zahera, que este martes ha acudido al plató del programa de Antena 3 para presentar su nueva serie 'Animal', disponible en Netflix a partir del 3 de octubre y en la que cambia de registro para enfundarse en la piel de un veterinario rural afectado por la crisis del campo y que tiene que irse a la ciudad a buscarse la vida y poder pagar las facturas.

El intérprete gallego, que ha aparecido sin bigote y ha sido comparado con Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado que es su primer papel como coprotagonista, aunque prefiere ser secundario porque "es más cómodo" y "están menos pendiente de ti" por lo que "puedes hacer más trampas".

Asimismo, ha recordado algunas de las anécdotas que ocurrieron durante el rodaje de la nueva ficción, una grabación especial porque era la primera vez que "rodaba con animales". En esa línea, ha relatado cómo una vaca a la que estaba abrazando por exigencias de guion, se resbaló y le arrastró, salvándose porque no le pisó "de milagro".

Otro de los muchos animales con los que ha tenido que trabajar ha sido una cobaya que estaba embarazada: "Teníamos que cuidarla, rodábamos con ella que estaba embarazada de verdad, la tenía que manipular".

Sin embargo, el actor empezó a notar que le miraba como diciendo "déjame en paz, estoy embarazada" y a la quinta vez le empezó a morder. "Me parecía increíble lo de la naturaleza, que un bicho te advirtiera", ha continuado, desvelando que su actitud cambió cuando "nacieron las criaturas".

Durante la entrevista ha habido tiempo para hablar de otros asuntos. Así, Zahera ha definido la profesión de actor como solitaria: "Me metí tanto en el trabajo que acabé un poco solainas. Es la verdad, es una profesión que tienes como 10 semanas de convivir y luego no los vuelves a ver. Es un poco absurdo, estás con el público, pero tiene una parte solitaria".

Preguntado por Pablo Motos, el actor, que el próximo año cumplirá 60 años, también ha revivido algunos momentos de su infancia, como la primera vez que entró a su clase el "Cura Tutankamón". Y ha contado que "el primer día de clase estaba feliz por ir al colegio", ya que se ha criado en "un matriarcado con cuatro hermanas", y "quería ir a un sitio donde solo hubiera chicos".

"Se abrió la puerta y entró un ancianito que no hablaba, el tipo se paró delante de mí y me metió un bofetón. Y después les dijo a los 54 niños: 'niños este no hizo nada y el que haga algo que se prepare", ha comentado.

Próximos invitados