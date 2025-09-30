'El Hormiguero' encuentra en su público al 'clon' de El Monaguillo y desata las risas en plató

La emisión de este lunes de 'El Hormiguero' dejó una de esas situaciones inesperadas que terminan robándose el protagonismo de la noche. Durante la tertulia cómica, el público del programa de Antena 3 fue testigo del hallazgo de un espectador con un parecido asombroso a El Monaguillo, algo que no pasó desapercibido para sus compañeros.

Ya entrada la noche, Pablo Motos recibió en plató a Marron, El Monaguillo, Luis Piedrahita y Susi Caramelo para el habitual debate en clave de humor. Sin embargo, antes de comenzar, fue precisamente Susi quien pidió a las cámaras que enfocasen a un miembro del público cuya cara resultaba sospechosamente familiar.

"¿No empiezas a estar harto de El Monaguillo? Tenemos a su doble y no te has dado cuenta", lanzó Susi a Motos, provocando la sorpresa inmediata del presentador. "¡Dios!", exclamó el conductor de 'El Hormiguero' al comprobar en pantalla el gran parecido con su colaborador.

Entre risas, El Monaguillo se levantó de su asiento y se acercó a su "clon", como lo bautizaron en el programa. "Aquí alguien ha estado haciendo clones", bromeó Marron, mientras el público celebraba la escena. Incluso Pablo Motos quiso participar en la ocurrencia, preguntando al espectador si a menudo le comentaban su semejanza. El joven reconoció que no solo le paran en la calle para decírselo, sino que en ocasiones hasta le invitan a tomar algo o le piden fotos.

Fiel a su estilo, El Monaguillo tiró de humor y lanzó una propuesta inesperada: "Me vendrías bien, porque hay algunas actuaciones que ya ni voy. ¿Harías bolos por mí?". La respuesta del doble fue inmediata: "Yo te lo hago", contestó entre risas, antes de imitar una de las frases más reconocibles del humorista.