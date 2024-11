Silvia Intxaurrondo se defiende tras las críticas de desinformación a TVE

Silvia Intxaurrondo, presentadora del matinal 'La hora de La 1' de TVE, se ha convertido este jueves 7 de octubre en protagonista al interrumpir un acalorado debate sobre la DANA que ha afectado a la Comunidad Valenciana. En un momento marcado por la proliferación de bulos y desinformación, Intxaurrondo ha dejado clara la postura de su programa y del ente público: el compromiso con la rigurosidad informativa.

Durante la tertulia que abordaba las consecuencias y responsabilidades políticas relacionadas con el temporal, la periodista de La 1 ha pedido la palabra para enfatizar la precisión de las informaciones dadas por su equipo. "Nos tenemos que asegurar de que no entre en este programa, ni en la radiotelevisión pública, ni una sola rendija de desinformación", ha sentenciado con tono firme. Acto seguido, ha procedido a recordar cómo, desde tempranas horas del día del temporal, hace ocho días, su programa en RTVEalertó sobre la situación crítica que se avecinaba. "Desde las ocho de la mañana advertimos que la situación en Valencia sería complicada, debido a una alerta roja", ha afirmado.

Por otra parte, la presentadora ha detallado cómo realizaron múltiples advertencias para evitar el uso de vehículos ante el peligro inminente. Los mensajes, transmitidos desde plató por el meteorólogo Marc Santandreu y desde La Alcudia por Andrés Gómez, buscaron evitar riesgos para la ciudadanía. Intxaurrondo ha insistido en que esta cobertura temprana y precisa evidenciaba el conocimiento previo sobre la gravedad del fenómeno meteorológico: "Lo sabíamos todos desde primera hora de la mañana, y eso ustedes lo tienen que saber", ha recalcado, en un intento de contrarrestar cualquier narrativa surgida en redes sociales que minimiza la prevención llevada a cabo por el ente público.

El mensaje de Intxaurrondo se contextualiza en un escenario mediático donde otros programas, como 'TardeAR' de Ana Rosa Quintana y 'Horizonte' de Iker Jiménez, han sido señalados por difundir contenido que podría caer en la desinformación sobre este y otros temas. La defensa del rigor en 'La hora de La 1' se ha percibido como una declaración de principios, marcando una línea divisoria clara frente a posibles imprecisiones. Al concluir su intervención, Intxaurrondo ha explicado que ella misma ha revisado las emisiones de su programa para asegurarse de que no se emitieran informaciones erróneas. "Lo tienen que saber, porque si no estaríamos faltando a la verdad, y eso no lo vamos a permitir", ha afirmado, reiterando su compromiso con la veracidad informativa.