‘El Método Williams’ nos ha despertado el amor por el tenis, y estos conjuntos son perfectos para empezar a practicarlo

La relación entre la moda y el cine no es algo nuevo. Los actores y especialmente las actrices se han convertido en auténticos iconos de moda y sus apariciones en la alfombra roja son el mayor indicador de tendencias, tanto de ropa como de maquillaje que tenemos hoy día. Pongamos por ejemplo a Penélope Cruz y su último look de Chanel, o su flequillo postizo para comprobar como ene cuestión de minutos se convierte en viral. O como Los Goya se han convertido en un evento de moda que poco tiene que envidiar a la Gala del MET, en el que las estrellas no son solo las del séptimo arte, si no también las de Instagram.

No es por casualidad que las actrices se convierten también en imágenes de las firmas más prestigiosas, acudan a sus desfiles o incluso protagonicen campañas. Y es que estas dos industrias han ido siempre de la mano, influyendo la una en la otra. Solo hay que recordar que tras el estreno de películas como María Antonieta de Sofía Coppola las tiendas se llenaron de corsés y tonos pastel. O la fiebre por el cuero y los diseños estilo dominatrix tras las fiebre por la saga de ‘Cincuenta Sombras de Grey’. Pues este 2022 está pasando lo mismo con una nueva película que poco tiene que ver con la moda, o al menos aparentemente.

‘El Método Williams’ en la película protagonizada por Will Smith que cuenta la historia de dos iconos del tenis, las hermanas Williams, y su infancia hasta llegar a lo más alto de este deporte. Ya se postula como una de las favoritas para los próximos premios Oscar, y esa influencia se ha dejado notar también en la moda.

Vestido Tennis elástico y transpirable con escote nadador, de Lacoste (89 euros)

Court Dri-Fit falda de tablas en naranja y rojo, de Nike (49,95 euros)

Vestido de tenis en piqué, de H&M (19,99 euros)

Sudadera estilo boyfriend con cuello redondo y gráfico de tenis, de Abercrombie & Fitch (47,20 euros)

Vestido de tenis todo en uno en color azul, de Adidas (79,99 euros)

La fiebre por el tenis vuelve a desatarse y se encumbra como el deporte estrella, por lo que su estética prolifera allá donde miremos. No solo entre las marcas especializadas, también en las tiendas de a pie, donde vestidos tipo polo, zapatillas blancas o sudaderas sufren este influjo. Apúntate a esta moda ya sea dentro o fuera de la cancha.