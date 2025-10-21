Taburete presenta su sexto disco, 'El perro que fuma', en 'El Hormiguero

Tabureteregresa a primera línea con su sexto álbum 'El perro que fuma', que lanzarán el próximo 28 de noviembre y vendrá acompañado además por una gira recorriendo toda España. Willy Bárcenas y Antón Carreño se sentarán esta noche en el plató de Antena 3, ya que presentarán en 'El Hormiguero' su nuevo trabajo de estudio en exclusiva.

Willy Bárcenas y Antón Carreño dieron vida al grupo Taburete en 2014, con la intención de centrarse en la música y dejar a un lado las controversias familiares. Su primer álbum, 'Tres tequilas', lanzado de forma independiente a través de una plataforma digital, tuvo una gran acogida y marcó el inicio de su rápida ascensión en la escena musical. Con canciones como 'Sirenas', lograron conectar con el público joven y llenar aforos en todo el país. A lo largo de su carrera, han colaborado con artistas de renombre como Café Quijano y Hombres G, consolidándose como una de las bandas más destacadas del panorama pop español actual.

Resto de invitados de la semana en 'El Hormiguero'

Mañana miércoles será turno de Blanca Suárez y Manu Ríos, quienes forman parte de la segunda temporada de 'Respira', la ficción de Netflix basada en las aventuras de los trabajadores del ficticio Hospital Joaquín Sorolla de Valencia. Esta nueva tanda de episodios llegará a la plataforma de streaming el viernes de Halloween, el 31 de octubre. El jueves, Isabel Preysler contará su verdad y desvelará sus memorias, 'Mi verdadera historia', en el porgrama líder de la televisión de nuestro país.