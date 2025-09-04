RTVE rompe la parrilla del jueves en La 1: el fútbol y el ciclismo arrasan lo cambian todo

La 1 de RTVE vivirá un jueves atípico en su parrilla, obligado por la coincidencia de dos grandes citas deportivas. La cadena pública ofrecerá la 12ª etapa de La Vuelta Ciclista a España y, apenas unas horas después, el debut de la selección española en la fase de clasificación al Mundial 2026, en un duelo contra Bulgaria que se presenta como uno de los platos fuertes de la jornada.

El primero de los cambios afectará a la sobremesa del jueves 4 de septiembre. Desde las 15:55h hasta las 17:30h, La 1 se volcará con el ciclismo, lo que dejará fuera de emisión el primer tramo del programa "Malas lenguas". Tras la etapa, la cadena retomará la ficción con un episodio de "Valle Salvaje" a las 17:30h y otro de "La Promesa" a las 18:30h. A continuación, Jesús Cintora recuperará espacio con la segunda parte de su magacín, a partir de las 19:30h.

El gran damnificado de la jornada será "Aquí la tierra", que no se emitirá debido a la retransmisión del Bulgaria-España, previsto para las 20:45h. El choque, el primero de 'La Roja' bajo la batuta de Luis de la Fuente en el camino hacia el Mundial, reducirá además la duración del Telediario 2 a poco más de diez minutos, y borrará de la parrilla la doble entrega de "Viaje al centro de la tele".

Cuando finalice el encuentro, La 1 apostará por cine nacional con la película "El correo", que se verá a partir de las 22:35h. Este estreno coincidirá con un movimiento estratégico de la competencia: Telecinco dividirá su gran apuesta, "Supervivientes All Stars", en dos partes para minimizar el impacto de la coincidencia con el fútbol y con "El Hormiguero".

No será la única batalla televisiva entre el deporte y los realities. El domingo, RTVE volverá a confiar en la fuerza de la selección, con el Turquía-España a las 20:45h, que volverá a solaparse con el arranque del debate de "Supervivientes All Stars". Una estrategia que apunta a repetirse para no perder fuelle en el prime time.

Con esta apuesta, RTVE espera firmar audiencias millonarias tanto con el ciclismo como con el fútbol. Pero más allá de los datos de share, lo realmente importante será lo que ocurra en el césped: dos victorias visitantes podrían acercar a 'La Roja' al próximo Mundial, una cita que la televisión pública emitirá en abierto tras el acuerdo cerrado en marzo con Mediapro.