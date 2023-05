Eurovisión: 37 países, 10 estrellas, un micrófono de cristal, puro espectáculo

Ha comenzado la semana decisiva para el Festival de Eurovisión 2023, que tiene lugar en Liverpool, y que hoy martes arranca con la primera semifinal que abrirá Noruega y cerrará Finlandia, y en la que actuarán Malta, Serbia, Letonia, Portugal, Irlanda, Croacia, Suiza, Israel, Moldavia, Suecia, Azerbaiyán, Chequia y Países Bajos. LA RAZÓN ha hablado con el periodista musical Javier Adrados, autor de «Yo tampoco gané Eurovisión», que nos desgrana los actuales favoritos para alzarse con el micrófono de cristal el próximo 13 de mayo en el Liverpool Arena.

Según Adrados, Loreen, que representa a Suecia con su tema «Tatoo», «es sin duda una de las favoritas», porque «ha convencido a fans y a crítica». Ya ganó en 2012 con «Euphoria», y este año ha vuelto a ganar su preselección en el Melodifestivalen. El periodista recuerda que su victoria sería «histórica», por ser «la segunda vez que un mismo artista gana el Festival». Sigue su recomendación con el tema «Unicorn», que defenderá para Israel Noah Kirel, y al que «no podemos perder de vista», ya que su victoria se convertiría en la quinta para el país, y Adrados califica al artista de «un soplo de aire fresco», y su tema «tiene los ingredientes para convertirse en un éxito con y sin Eurovisión, por no hablar de su presencia física e imagen, y de su clip». Para el también escritor, «Eurovisión no puede caer en la tentación de convertirse en un pride, y claro que no lo es; lo considero un Festival para toda la familia, pero es la mejor plataforma para nuevas divas como Noah Kirel».

El siguiente seleccionado, según nuestro experto, deberían ser las representantes de Austria, Teya & Salena: no me extraña que esté fuerte en todas las casas de apuestas. ¡Qué calor nos envían, desde un país supuestamente tan frío!». Adrados reconoce tener debilidad por «los ‘‘productos’’ y artistas que se dejan producir. Un acierto, y como en las grandes bandas el genio está en el producto en sí; estas chicas son unas “genias” de la interpretación. Las veo pateándose Europa entera con su “Who the hell is Edgar?”». Otro producto infalible es el que viene de Italia: «Siempre (o casi), es un placer escuchar a Italia en sus apuestas eurovisivas». Es esta ocasión, con Marco Mengoni y el tema «Due Vite», que a pesar de «los intermitentes desplantes al certamen, no podemos olvidar los artistazos que siempre ha dado la música italiana». Para el periodista la apuesta de Mengoni, «no solo es distinta al resto de las candidaturas, si no que es un auténtico desafío a todo lo que impera en las listas de éxito. Es una canción en la que prima la melodía y el buen gusto, además de ser un cantante que está claro que encantará a las mujeres». Sin embargo adelanta que «no ganará, pero creo que hemos encontrado un nuevo referente en la música italiana, que falta nos hacía». En el caso del anfitrión, Reino Unido, Adrados opina que hubiera ganado en 2022, «de no haber sido (aún es) la lamentable guerra en Ucrania». Mae Muller y su «I Wrote a Song», «han sido toda una sorpresa y emoción. Mae, además nos ha hecho un guiño al elegir a uno de los bailarines de Chanel, en su video clip de presentación».

Para los últimos cinco dejamos perlas como Finlandia, con Käärijä interpretando «Cha cha cha», que para Javier Adrados «ha sido la sorpresa total y absoluta de este festival. Si algo ha caracterizado a Eurovisión ha sido su saber adelantarse a los tiempos y con esta propuesta podría volver a hacerlo. ‘‘Cha cha cha’’ es una canción que está en la calle y para la calle (la producción brutal)». También ensalza la «modernidad absoluta» de la propuesta de Bélgica, con «Because of you»: «Gustaph parece que llega para quedarse. Heredero del mejor dance pop posible del universo (con guiño al Acid House incluida). La canción se la puede denominar al 100% festivalera. Desde la posición de público, sí que veo claro el que sea una de las más votadas por los millones de televidentes europeos». Suiza y el tema «Watergun» de Remo Forrer, que considera «la canción más directa al corazón de todas cuantas hay en esta edición». Y aunque su apuesta no apunta a la primera posición, «sí creo va a estar ahí entre las finalistas: La letra de la canción evoca un oasis de paz en medio de tantas guerras. Ojalá este tipo de canciones no fueran ya necesarias, pero las canciones que hablan de paz y concordia en el Festival siempre han tenido muy buena aceptación». Cerramos con Eslovenia, Joker Out y el tema «Carpe Diem»: «No me cabe duda que serán seleccionados en la segunda semifinal de Eurovisión. Cinco jóvenes llenos de vida, y que arrasan entre los teenagers». Y sobre Blanca Paloma, Adrados dice que «no nos alzaremos con el triunfo, aunque sí creo en una buena posición. La propuesta me ha parecido acertada, pero la candidatura no tiene la fuerza y transgresión que tenía su antecesora. El jurado sí nos va a dar muy buena puntuación, pero no así los eurofans».