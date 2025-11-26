Telecinco recupera 'El Precio de...' con un especial dedicado al rey Juan Carlos I y sus memorias

Tras la emisión de sus primeras cuatro entregas en el mes de septiembre, Telecinco ha decidido recuperar 'El Precio de...', formato cuyo objetivo era aportar nuevas informaciones exclusivas mediante testimonios inéditos y documentos e imágenes nunca antes vistas.

De esta forma, el programa presentado por Santi Acosta, que previamente se había emitido en el prime time de los lunes, volverá el próximo miércoles 3 de diciembre, después de la gala de 'La isla de las tentaciones' y posponiendo una semana el final de 'La Agencia', con una entrega dedicada a analizar los claroscuros de la figura del rey Juan Carlos I, coincidiendo con la publicación de sus memorias en España y que llevan por título 'Reconciliación'.

Este nuevo especial se llamará 'El Precio de la Corona' y, según ha adelantado Mediaset, periodistas de investigación, testigos directos y figuras cercanas al monarca contrastarán en un documental lo que el rey emérito relata en el libro y, especialmente, lo que calla.

A lo largo del programa se abordarán distintos asuntos como las verdaderas relaciones familiares con doña Sofía, su hijo el rey Felipe VI y la reina Letizia, con las infantas y sus nietos, además de hablar de sus relaciones extramatrimoniales con otras mujeres como Corinna, la fotoperiodista Queca Campillo y Marta Gayá.

Asimismo, el espacio de Telecinco ahondará en la influencia del Caso Nóos y el accidente de Botsuana en su reinado, las circunstancias de su abdicación y su nuevo exilio en Abu Dabi, los negocios que originan su fortuna acumulada, lo que le depara el futuro y las incógnitas en torno a la gestión de su herencia.

Gran cantidad de testimonios

Por otro lado, 'El Precio de la Corona' contará con las declaraciones del nieto del dictador Francisco Franco, el empresario Francis Franco, así como las del expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que fue demandado el pasado mes de abril por el rey emérito por una supuesta vulneración de su derecho al honor.

También abordará la importante figura en la vida de Juan Carlos I de Queca Campillo, amiga íntima con la que compartió una relación secreta de más de 30 años, con las intervenciones de Rosa Villacastín y Lorena Crespo, amiga y ahijada, respectivamente, de la fotoperiodista, ya fallecida. Ambas revelarán confidencias que esta compartió sobre su experiencia junto al monarca.

El relato literario también será contrastado con las intervenciones, entre otros, de José Luis Ortega, exjefe de gabinete de doña Sofía; y de periodistas y expertos en Casa Real como Jaime Peñafiel, Consuelo Font, Manuel Cerdán, Mariángel Alcázar y Javier Chicote.