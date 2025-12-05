El motivo
Kiko Matamoros causa baja en 'No somos nadie' y Carlota Corredera implora a la audiencia: "No nos abandonéis"
El colaborador se ha sometido a una intervención estética y ya había anunciado que no iba a poder estar presente en el programa
El día en el que ha salido a la luz que Kiko Hernández ha fichado por la segunda temporada de 'La casa de los gemelos', 'No somos nadie' no ha podido comentar la noticia con Kiko Matamoros, uno de sus colaboradores estrella, que ha faltado a su cita con el programa por una razón médica.
Como cada viernes, la maestra de ceremonias del último día de la semana, Carlota Corredera, ha dado la bienvenida a la audiencia, adelantando los temas que se iban a tratar durante las cuatro horas de programa y recordando la anunciada ausencia del padre de Laura Matamoros.
El marido de Marta López Álamo ya había explicado hace una semana que el de hoy era el día fijado para someterse a una intervención estética, exactamente una blefaroplastia, que le tendrá alejado de las cámaras de televisión durante el tiempo que dure la recuperación.
"No vas a poder contar con mi presencia porque me voy a operar de blefaroplastia, arriba y abajo", desveló, añadiendo que la duración del postoperatorio sería de unas 24 horas para que los médicos puedan cerciorarse de que la operación ha salido bien y no ha habido ninguna complicación.
En concreto, una blefaroplastia es cirugía de los párpados, que consiste en extraer la grasa y el exceso de piel y músculo de los párpados superiores e inferiores, tal y como recoge en su página web la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (SECPRE). Asimismo, esta operación puede corregir la caída de los párpados superiores y las bolsas de los inferiores, consiguiendo que la persona no parezca más mayor y más cansada.
Tras comentar su ausencia, la presentadora del formato de Ten, con el sustituto de Matamoros a su lado, ha hecho una petición bastante inusual al público del espacio producido por La Osa Producciones y que tenía como objetivo bajarle los humos al colaborador.
"Necesito que hoy hagamos buena audiencia porque, si hoy no hacemos buena audiencia, vamos a tener al señor dando por saco porque, como él no ha venido, hemos bajado. Os lo pido por favor, no nos abandonéis hoy", ha solicitado.
Por contra, el programa que también se emite a través de Canal Quickie, ha contado con la presencia del otro Kiko y que este viernes es el nombre del día. El nuevo maestro de ceremonias del reality, creado por Zona Gemelos y que es uno de los más ambiciosos de internet en España, ha comentado cómo se ha llevado a cabo su fichaje, admitiendo que se cerró a las 22:45 horas y que 45 minutos después se hizo oficial.
