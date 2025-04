Así luce hoy la familia de "Malcolm" 25 años después

La nostalgia ha hecho de las suyas otra vez. Disney+ ha confirmado el regreso de “Malcolm” con cuatro nuevos capítulos especiales y una imagen de reunión que ya circula con entusiasmo entre los fans. En el centro, Frankie Muniz sonríe flanqueado por Bryan Cranston y Jane Kaczmarek, los padres que definieron una era televisiva con caos doméstico, sarcasmo e inteligencia emocional a partes iguales. La familia Wilkerson no necesita presentación, pero su vuelta, 25 años después del estreno original en Fox, sí merece una mirada detallada.

La fotografía ha sido publicada por el propio Muniz, quien aprovechó el 25º aniversario para compartir el momento desde su cuenta de Instagram. La instantánea muestra al trío protagonista visiblemente emocionado, y detrás hay más que una simple reunión de actores: se trata del pistoletazo de salida para los nuevos episodios que prepara Disney+. En palabras de Ayo Davis, presidente de Disney Branded, estos especiales traerán de vuelta “las risas y bromas que todos adoramos”. Es decir, el espíritu original, actualizado pero no transformado.

La nueva entrega se situará alrededor de una ocasión especial: el 40 aniversario de la boda de Hal y Lois. Una excusa narrativa que permitirá juntar a los hermanos Wilkerson (al menos, a la mayoría) y revisitar ese universo doméstico que convirtió a “Malcolm” en un fenómeno generacional. El proyecto cuenta, además, con Linwood Boomer, el creador de la serie, como escritor y productor ejecutivo, lo que garantiza cierta continuidad estética y narrativa respecto al material original.

Pero no todo el reparto está de vuelta. La ausencia de Eric Per Sullivan, quien dio vida a Dewey, ha sido una de las primeras cosas en llamar la atención. El actor se ha mantenido alejado del foco mediático durante años, y parece que esta nueva etapa no será la excepción. En su lugar, el joven Caleb Ellsworth-Clar asumirá el rol del más pequeño de la familia, en un movimiento que probablemente dé que hablar entre los seguidores más fieles.

Sí estarán, en cambio, los otros hermanos mayores: Christopher Masterson (Francis) y Justin Berfield (Reese) han confirmado su participación en los especiales. La química familiar, por tanto, promete seguir intacta, aunque adaptada al paso del tiempo. Lo que no cambiará (según promete la producción) será el tono irreverente, emocional y, a ratos, absurdo, que convirtió a “Malcolm” en una anomalía maravillosa dentro del panorama televisivo de principios de los 2000.

Por ahora, no hay fecha oficial de estreno, pero Disney+ ya ha comenzado a calentar motores con publicaciones en sus redes. “¡Nos encantan las reuniones familiares!”, escribía la cuenta oficial en X al compartir la imagen. No hace falta decir mucho más. Si el reencuentro mantiene algo del pulso original y consigue evitar caer en el terreno de la simple postal nostálgica, el regreso de “Malcolm” puede convertirse en uno de los eventos televisivos más inesperados (y celebrados) del año.