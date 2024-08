Atresplayer reabre las aulas del Zurbarán

«Nos vamos a tirar por un barranco» es de las primeras frases que escucho cuando llego a la facultad de Psicología de la Universidad Politécnica de Madrid. A primera hora de la mañana el movimiento es frenético y decenas de actores y extras entran y salen del edificio para pasar por «procesos». Es un lunes de principios de julio y el calor ya aprieta en Madrid. Atresmedia está inmersa en el rodaje de la nueva serie para atresplayer que causará sensación: «FoQ. La nueva generación». El grupo audiovisual ha vuelto a abrir las míticas puertas del colegio Zurbarán para albergar a nuevos alumnos, y viejos conocidos ahora convertidos en profesores. Rocío Velayos, María Bernardeau, Biel Antón, Kiko Bena, Miguel Fernández, Esther Mejorada, Santiago Garzozi, Julia Camus, Carla Domínguez, Biel Castaño y Rocky son los protagonistas de la nueva hornada, y a los que se unen Itziar Miranda, Israel Elejalde, Silma López, Cuca Escribano, Alex Sie y Anaís Tovar como el nuevo claustro.

Ilusionados

Desde primera hora jóvenes de todas las identidades sexuales y tribus urbanas van maquillándose y eligiendo vestuario. Todo forma parte de un baile muy bien minutado con el equipo de producción pendiente de cada detalle. «FoQ. La nueva generación» es una producción con Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia TV y en colaboración con Boomerang TV. Mientras esperan hacen grupos que se conocen de otros castings y se lían su último cigarro antes de rodar la escena. Cuando todo el mundo está listo para grabar comienzan las primeras órdenes que se anuncian por encima del murmullo de los nervios. «¡A microfonar!», «hay que mover ese camión» y decenas de jóvenes cogen sus bolsas para el botellón planificado delante del colegio Zurbarán. El silencio se apodera del set de exteriores a pesar de los autobuses de línea, los curiosos, los coches y el equipo de maquillaje, cámaras, iluminación, atrezzo, sonido... y una largo etc. En las caras de todos la imagen de la ilusión, ya que este proyecto es una de las grandes apuestas de atresplayer. «Estamos muy ilusionados con esta vuelta de ‘Física o Química’», nos confiesa Montse García, directora de Ficción de Atresmedia, que explica que «el reencuentro que hicimos en 2020 arrasó en atresplayer y demostró que el público tiene una vinculación especial con esta marca». La directiva recuerda que esta serie «marcó un antes y un después en el género de las series juveniles, abordaba temas complicados, que importaban a los jóvenes y que otras series no se atrevían a tratarlos. Y lo hacía con frescura, desparpajo y con un código muy actual». En cuanto a la perspectiva de este nuevo renacer, García insiste en las expectativas , porque en «esta nueva etapa, la serie mantiene la misma esencia y nos presenta a un grupo de chicos y chicas nuevos que están haciendo ya un trabajo estupendo. Creo que no vamos a defraudar a los miles de fans que tiene ‘Física o Química’».

Miguel Fernández (Jon) y Rocío Velayos (Asia) atienden a las órdenes del director Daniel Romero en una escena juntos Atresmedia

El casting de «Física o Química. La nueva generación» tuvo que enfrentarse a 40.000 candidatos, de los que luego se seleccionaron 500 y con ellos se eligieron a los protagonistas, con los que nos cruzamos entre escenas. En la cabeza de Carlos García Miranda, presente en el rodaje, siempre presente la serie original, nos confiesa: «Me pongo en la cabeza mucho respeto al original y también algo de distancia, porque si no acabas siendo una bola y te devora». Pero también tiene claro cuál es el secreto de esta ficción y de cualquier otra que hable de adolescentes: «Tratan siempre de lo mismo, de quién soy, y para saberlo, tratas de resolver diferentes cosas en tu vida». Todo ello en un envoltorio diferente al de 2008, con móviles y redes sociales que cambiaron las reglas del juego. Como muestra un botón. Asistimos al rodaje de una escena difícil para los actores. Dos jóvenes tienen un encuentro íntimo tras unos arbustos durante un botellón. Ambos nerviosos y ella simulando una ligera borrachera que acaba con una escena que parece subida de tono hasta que les interrumpe una amiga buscándolos. Tras varias tomas el equipo de producción, dirección y los compañeros actores aplauden, también la coordinación de intimidad, imprescindible, y el control de racord. Todo ha salido bien a pesar de las equivocaciones en el diálogo. El sol sigue apretando pero para liberación de muchos se anuncia que llega la hora de comer. La facultad de Psicología se vuelve a llenar de jóvenes en pleno julio en Madrid. Pero esta vez son actores que devuelven la magia a las aulas del Zurbarán. El próximo capítulo en atresplayer...