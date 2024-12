Berto Romero da el salto al cine de la mano de Movistar Plus+

Berto Romero, reconocido cómico y creador, expande su carrera creativa al cine con "Cinco minutos más", una película original de Movistar Plus+. Tras su éxito en la televisión con series como "Mira lo que has hecho" y "El otro lado", Romero colabora nuevamente con el director Javier Ruiz Caldera, con quien ha trabajado en múltiples proyectos tanto en cine como en televisión.

El filme marca un nuevo capítulo en la fructífera relación entre Berto Romero y Ruiz Caldera. Ambos han compartido créditos en producciones como "Spanish Movie", "Tres bodas de más", "Superlópez" y la serie "Mira lo que has hecho", dirigida por Caldera y protagonizada por Romero. En esta ocasión, el cómico no solo actúa, sino que también firma el guion de la película, demostrando nuevamente su habilidad para combinar humor y narrativa. Además, la producción de "Cinco minutos más" está a cargo de El Terrat (The Mediapro Studio) y Ikiru Films, responsables de éxitos como "Las leyes de la frontera" y "Mariposas negras". Este respaldo garantiza una apuesta sólida por la calidad tanto en términos de dirección como de producción.

Movistar Plus+, una plataforma clave en la trayectoria de Romero

"Cinco minutos más" refuerza el vínculo de Romero con Movistar Plus+, plataforma donde ha desarrollado gran parte de su carrera reciente. Tras la exitosa serie "Mira lo que has hecho" (2018-2020), que exploró de forma cómica la paternidad, y la miniserie de terror "El otro lado" (2023), el cómico se posiciona como una de las figuras clave en las producciones originales de la plataforma de streaming española. En "El otro lado", Romero se adentró en el género del terror interpretando a Nacho Nieto, un periodista que investiga fenómenos paranormales mientras lidia con su propio escepticismo. Esta versatilidad narrativa parece trasladarse a "Cinco minutos más", cuyo argumento aún no ha sido revelado pero que promete mantener el estilo distintivo de Berto Romero.

"Wolfgang (Extraordinary)" Lander Larrañaga

Antes del estreno de "Cinco minutos más", Romero y Ruiz Caldera tienen pendiente el lanzamiento de "Wolfgang (extraordinari)", una adaptación de la novela homónima, prevista para marzo de 2025. Esta acumulación de proyectos resalta la intensa actividad creativa de ambos y su consolidación como un dúo dinámico en el cine y la televisión española. Aunque todavía se desconocen detalles concretos sobre la trama de "Cinco minutos más", la combinación de Berto Romero y Javier Ruiz Caldera, junto con el respaldo de Movistar Plus+ y productoras de renombre, genera grandes expectativas. La película promete ser una comedia fresca e ingeniosa que podría ampliar aún más el impacto de Romero en el panorama audiovisual español.