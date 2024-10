Can Yaman: «En Turquía trabajamos 18 horas sin dormir»

Con cierto retraso, lluvia y el drama de DANA de boca en boca, llegó el imponente Can Yaman al Palacio de Congresos de Cádiz, donde se celebra estos días la segunda edición de South International Series Festival. El reconocido actor turco había sido destacado con el premio de honor.

Can Yaman se dio a conocer en nuestro país (y no sólo en él) a través del fenómeno internacional de las series turcas. Pudimos verlo en «Dolunay» -Luna Llena-, «Bay Yanlı» -Hombre Equivocado- y «Erkenci Ku» -Pájaro Soñador-. Con esta última, además, logró ganar un Golden Butterfly Award a mejor actor de comedia romántica.

Desde entonces su carrera ha sido un ascenso continuo. La expectación por verlo era máxima y se notaba en la legión de fans que le esperaban en la puerta del recinto, a pesar de la lluvia, que no era ninguna broma. Creímos que lo escucharíamos hablar en turco o inglés, pero Can Yaman sorprendió al chapurrear algunas palabras en español y acabar su relato en italiano. Hace cuatro años que tomó la decisión de irse a vivir a Italia donde comenzó a rodar «Viola come il Mare» producida por Lux Vide y emitida por Mediaset Italia que tuvo un gran éxito en segunda ventana en Netflix.

La trayectoria

Catapultado como fue por una serie turca, se le preguntó por ese fenómeno: «Es una pregunta que se debería hacer a los productores, yo soy actor. En Turquía hay tantos canales operando al mismo tiempo, que la competencia es feroz.Si algo no funciona en tres capítulos se lo cargan y todo eso ha ido creando una necesidad de sobrevivir. Hay una piscología de la competición. Y luego, en Turquía todavía no hay estos derechos europeos, derechos humanos que deben trabajar un máximo de 10 horas al día. Nosotros, si es necesario, trabajamos 17 horas, 18 horas sin dormir».

Las series

Uno de los nuevos proyectos del actor es «Sandokan», una coproducción internacional de Lux Vide en colaboración con Rai Fiction. La serie es una nueva adaptación de la saga histórica dirigida por Jan Maria Michelini y Nicola Abbatangelo. Se emitirá en Rai1 y será distribuida en todo el mundo por Fremantle y en nuestro país por Mediterráneo Mediaset España. En la nueva versión de la novela de Emilio Salgari, Can Yaman da vida al pirata aventurero. Curiosamente, parte de la inspiración para este personaje histórico de Salgari fue la figura de un hombre gaditano, Carlos Cuarteroni Fernández.

Si algo se quería saber era la posibilidad de que Can Yaman trabaje en España, dado que ya ha comenzado sus clases del idioma de manera intensiva. «Españoles y turcos tenemos en común que trabajan muy bien y la comparación no va por las horas ilegales sino por las ganas de querer hacer las cosas bien. Turcos y españoles pueden colaborar perfectamente y es un fantástico match. Ahora estoy focalizado en aprender bien español para poder rodar en España».

Parece claro que uno de los objetivos actuales de Can Yaman está en España y de ahí el agradecimiento por el cariño recibido: «Estoy contento de estar aquí y hacerlo ahora para poder practicar el idioma. Esperamos que se convierta en una costumbre», apuntó en varias ocasiones.

A pesar de su éxito internacional Can Yaman estudió Derecho. Profesión que ejerció durante apenas seis meses, antes de que su carrera le lanzara al estrellato. «Si no hubiera sido actor habría continuado con esa profesión, aunque hubiera sido abogado internacional, hubiera aprendido los mismos idiomas. Hubiera tenido los mismos desafíos profesionales, no hubiera sido un abogado de provincia. Me hubiera hecho famoso igualmente», afirmó con mucha seguridad.