Charlie Cox aclara que 'Daredevil: Born Again' no termina en su segunda temporada

Las dudas sobre el porvenir de 'Daredevil: Born Again' surgieron después de que su protagonista, Charlie Cox, se refiriera a la segunda tanda de episodios como “la temporada final”. Sus palabras sorprendieron, ya que la serie —continuación de la aclamada ficción de Netflix estrenada en 2015— fue recibida con entusiasmo tanto por la crítica como por los seguidores.

No obstante, Cox rectificó recientemente en una conversación con ComicBookMovie.com. Allí negó de forma tajante que la segunda temporada sea el cierre de la historia: “no, no lo creo”, respondió cuando le preguntaron directamente. Incluso bromeó con la idea de volver a aparecer en una película de 'Spider-Man', mostrando su disposición a seguir en el universo Marvel.

Vincent D’Onofrio, quien interpreta al imponente Wilson Fisk/Kingpin, también se pronunció tras la confusión. Según explicó, lo que Cox habría querido decir es que la segunda temporada fue la última que rodaron hasta la fecha, pero que al expresarse como “final” generó malentendidos. El actor fue más allá y reconoció que ambos han hablado sobre el futuro de la serie: “coincidimos en que hay muchas probabilidades de una tercera temporada.”

La posibilidad de continuidad no es nueva. Antes incluso de que debutara la primera temporada, Brad Winderbaum, responsable de contenidos de streaming en Marvel Studios, aseguró que el proyecto estaba concebido como una serie de varias temporadas, aunque sin concretar cuántas.

El error de Cox parece haberse producido durante su participación en Galaxy Con, cuando utilizó la expresión “temporada final” al referirse a los nuevos capítulos y sus diferencias con respecto a los cómics. Sus declaraciones fueron malinterpretadas como una confirmación del final, aunque en realidad hablaba del último bloque grabado.

Pese a que las cifras de audiencia en Disney+ no fueron espectaculares, la recepción crítica ha sido favorable y tanto Daredevil como Kingpin siguen siendo personajes de enorme peso para los fans del MCU. Por ello, no sería extraño que Marvel apueste por alargar la vida de 'Daredevil: Born Again' mientras continúe resultando rentable e interesante. Y, en caso de que la serie no se extienda, tanto Cox como D’Onofrio podrían retomar a sus icónicos personajes en otras producciones del universo Marvel.