Charlie Cox define la segunda temporada de 'Daredevil: Born Again' como la "última" y alarma a los fans

El demonio de Hell's Kitchen se ha convertido en uno de los superhéroes más queridos por los seguidores de Marvel y, el pasado mes de marzo, regresó con una nueva temporada de la mano de Disney+ siete años después de su cancelación en Netflix.

'Daredevil: Born Again' volvió con más violencia, nuevos personajes, la eterna rivalidad entre el hombre sin miedo (Charlie Cox) y Kingpin (Vincent D'Onofrio) y la renovación por una segunda temporada que traerá de vuelta a 'Los Defensores'.

Sin embargo, unas palabras de Charlie Cox en los últimos días han encendido las alarmas. Durante un evento con los fans en el GalaxyCon, el actor ha calificado la segunda entrega como "la última", dejando en duda la continuación de la ficción.

"Sé que se han filtrado fotos del set. Así que la que acabamos de ver en la segunda temporada de 'Born Again', creo que es mi favorita, por un par de razones", se escucha decir a Cox durante el festival en un vídeo publicado en redes sociales.

"Primero, porque es brutal, pero también porque todos los trajes que hemos tenido hasta ahora, de alguna manera, están representados en los cómics", ha proseguido. "Pero hay algo en particular que hacemos en esta última temporada que no existe en los cómics. Por eso, es exclusivo de nuestra serie".

A apagar el fuego, paradójicamente, ha salido Vincent D'Onofrio, que interpreta al gran villano de los comics y la ficción, y que este miércoles ha calmado las voces de una posible cancelación en su perfil de X.

"Creo que Charlie se refería a la última temporada que grabamos, es decir, a la segunda. Sin embargo, usó el término 'temporada final', así que es un poco confuso. Pero Charlie y yo lo hemos hablado y ambos coincidimos en que hay muchas posibilidades de una tercera temporada", ha escrito.

La nueva temporada llegará un año después de su estreno en la plataforma de streaming, tal y como ha anunciado su productor Dario Scardapane: "La segunda temporada en marzo de 2026".