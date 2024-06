Max anuncia el director de la nueva adaptación de "Harry Potter"

La esperada serie de televisiónbasada en la saga literaria de "Harry Potter" de J.K. Rowling ha comenzado a tomar forma con la elección de sus principales responsables creativos. Maxha anunciado que Francesca Gardiner, conocida por su trabajo en "Succession" y "La materia oscura", será la showrunner de esta nueva adaptación. Además, Mark Mylod, reconocido por su dirección en "Succession", "Juego de tronos" y "The Last of Us", será el director principal de la serie.

Gardiner, con una sólida trayectoria en guiones y desarrollo de personajes complejos, es una elección lógica para dar vida a la rica y detallada narrativa de "Harry Potter". Su amplia experiencia demuestra su habilidad para manejar tramas intrincadas y personajes profundos, cualidades esenciales para adaptar la obra de Rowling a la televisión. Por su parte, Mark Mylod aportará su vasta experiencia en dirección de series de gran envergadura. Sus trabajos han sido muy aclamados, y su estilo visual y narrativo promete dar una nueva dimensión a las aventuras de Harry Potter.

Max ha prometido que cada temporada que saquen de esta serie acercará las increíbles aventuras de "Harry Potter" a nuevos públicos en todo el mundo. Las películas originales seguirán siendo el núcleo de la franquicia y estarán disponibles globalmente. Esta nueva serie es una producción de Brontë Film y forma parte de los planes de expansión mundial de Warner Bros. Discovery.

Actualmente en desarrollo, la serie se estrenará en todos los servicios de Max en 2026. Esto proporciona alrededor de dos años para la preparación y producción, asegurando que la calidad y la fidelidad a los libros sean prioritarias. Channing Dungey, presidenta de Warner Bros. Discovery, comentó a comienzos de año sobre el desafío de elegir al nuevo reparto, especialmente para los dos primeros libros, donde los personajes principales son niños de 11 o 12 años. Daniel Radcliffe, quien interpretó a Harry Potter en la exitosa franquicia cinematográfica, ha señalado que no participará en este nuevo proyecto, afirmando: “Están empezando de cero y probablemente sería extraño que yo apareciera”.