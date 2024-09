Maggie Smith, de dama del teratro clásico a profesora McGonagall de "Harry Potter"

Fue una actriz venerada en los círculos de la interpretación británica. Margaret Natalie Smith, conocida como Maggie Smith y nombrada Dame (dama) por la reina Isabel II de Inglaterra, ha fallecido a los 89 años de edad después de participar, durante más de seis décadas en incontables proyectos de interpretación tanto en cine como en televisión.

Smith comenzó su carrera en las tablas del teatro Oxford Playhouse y debutó en Broadway en 1952. Recibió premios del público y la crítica y se desenvolvió con maestría en papeles tanto de teatro moderno como clásico. En el cine, logró reconocimiento inicial por películas como "Nowhere to Go" (1958) y especialmente "Los mejores años de Miss Brodie" (1969), por la que obtuvo un Oscar a la actriz protagonista y "California Suite" (1978), como actriz de reparto. Maggie Smith se convirtió así en una de las seis actrices que han ganado el Óscar en ambas categorías.

Otras de sus películas más reconocidas fueron "Otelo" (1965), "Viajes con mi tía" (1972), "Una habitación con vistas" (1986) y "Gosford Park" (2001) y por supuesto "Furia de titanes" (1981), "Hook" (1991), "Sister Act" (1992), "Té con Mussolini" (1999), "El exótico Hotel Marigold" (20129 y "The Lady in the Van" (2015).

Sin embargo, quizás los papeles que le han hecho entrar más de lleno en el imaginario popular hayan sido otros. Entre 2001 y 2011, Smith interpretó a la profesora Minerva McGonagall en la saga "Harry Potter", que la hizo popular para las audiencias más jóvenes. El éxito de la saga se debió, en buena parte, al reparto excelente compuesto de actores de gran experiencia que rodeasen a los niños.

En los últimos años volvió a ser reconocida gracias al personaje de Violet, la condesa viuda de Grantham en la exitosa serie británica "Downton Abbey". Fue otro de sus grandes papeles, donde ponía al servicio de la trama histórica su talento a la hora de representar los clásicos del drama teatral.