El creador de 'Yellowstone', Taylor Sheridan, deja Paramount y firma un millonario acuerdo con Universal para cine y televisión

El creador de 'Yellowstone', Taylor Sheridan, abandona Paramount tras años de éxitos para firmar un millonario acuerdo con NBCUniversal. El nuevo contrato, que incluye ocho años para cine y cinco para televisión, comenzará una vez finalicen sus compromisos actuales con Paramount en 2028. Según fuentes, el cambio responde al malestar del productor con el nuevo rumbo de la compañía tras la compra por David Ellison. En Universal, Sheridan trabajará bajo el liderazgo de Donna Langley, desarrollando nuevas series y películas exclusivas para Peacock y NBC. El movimiento refuerza la estrategia competitiva de NBCU en la guerra del streaming.

Nuevos comienzos en Universal

Taylor Sheridan esuna de las figuras más influyentes de la televisión actual. Ha decidido poner fin a su etapa en Paramount para iniciar una nueva alianza con NBCUniversal. El productor, guionista y director cerrará sus compromisos con Paramount en los próximos meses, dando paso a un ambicioso acuerdo con su principal competidor. Según Puck News, el pacto incluye un contrato de casi ocho años para cine y un acuerdo general de cinco años para televisión, convirtiéndose en uno de los movimientos más significativos dentro de la industria del entretenimiento reciente.

Fuentes cercanas apuntan que Sheridan no estaba satisfecho con el nuevo liderazgo de Paramount tras la compra de la compañía por parte de David Ellison, lo que derivó en tensiones creativas y presupuestarias. En contraste, Universal, bajo la dirección de Donna Langley, le habría ofrecido un entorno más estable y creativo, similar al que disfrutan cineastas de prestigio como Steven Spielberg o Jordan Peele. Con este acuerdo, Sheridan desarrollará nuevos proyectos en exclusiva para Peacock y NBC, mientras que su productora, 101 Studios, también se trasladará al estudio rival. El fichaje supone un golpe estratégico para Universal y marca el final de una era en la relación entre Sheridan y Paramount.