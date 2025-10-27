Angy Fernández pide a la dirección de 'OT 2025' una visita a la Academia: "Igual no saben ni quién soy"

La actual edición de 'Operación Triunfo' (OT) está causando nuevamente furor en las redes y entre los muchos seguidores del concurso musical que emite Amazon Prime Video se encuentra la cantante y actriz Angy Fernández, que utiliza su perfil en X para comentar el programa.

La artista española que se dio a conocer en la primera década del 2000 por su paso por 'Factor X' y su papel en 'Física o Química', entre otros, ha llamado la atención del director del talent musical para acudir a la famosa Academia y encontrarse con los Guillo, Teyou o Crespo que completan la decimotercera edición.

"Quiero ir a 'Operación Triunfo' a hablar con los chicos y chicas un ratito", ha escrito este lunes, mencionando a Tinet Rubira, antes de la emisión de la sexta gala en la que Lucía Casani o Max, nominados el pasado lunes, no cruzarán la pasarela.

Angy ha continuado con su petición, asumiendo que la nueva generación de triunfitos no haya oído hablar de ella, como ocurrió con Víctor Elías hace unas semanas, cuando fue el elegido para impartir una clase de composición musical y solo le conocían por ser la pareja de Ana Guerra.

"Igual no saben ni quién soy, será gracioso", ha comentado con ironía la que fuera ganadora de la primera edición de 'Tu cara me suena', pero con la esperanza de ser una de las invitadas en el programa que se ha convertido en un fenómeno social desde su estreno hace 24 años.